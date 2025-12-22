Українські біатлоністки вибороли першу естафетну нагороду сезону

Юніорки чудово завершили перший триместр сезону

Українська дівоча збірна з біатлону продемонструвала другий результат на другому етапі юніорського Кубка IBU, що проходить в італійському Мартел-валь-Мартелло. Про це повідомляє «Главком».

В естафетній гонці наші спортсменки поповнили скарбничку національної команди третьою медаллю в поточному сезоні. Попри те, що «синьо-жовті» претендували на найвищу сходинку п'єдесталу протягом майже всієї дистанції, фінальний відрізок змагань вніс свої корективи.

Початок гонки виявився для української команди тріумфальним завдяки блискучому виступу Тетяни Тарасюк. Стартувавши під четвертим номером, вона продемонструвала ідеальну влучність на обох вогневих рубежах, не використавши жодного додаткового патрона. Така впевнена робота на стрільбищі дозволила Тетяні створити серйозний гандикап і передати естафету з перевагою у понад сорок секунд над найближчими переслідувачками. Естафетну паличку прийняла Вікторія Хвостенко, яка пісдя свого етапу тимчасово пропустила вперед представниць Словенії.

Ситуацію виправила 20-річна Ксенія Приходько, яка провела свій етап успішно. Завдяки гарній швидкості та влучній стрільбі вона нівелювала відставання від словенок, а на другому вогневому рубежі, поки суперниці помилялися, знову вивела Україну на перше місце. На першій стрільбі вирішального етапу Валерія Шейгас була точною, зберігаючи лідерські позиції, проте остання стрільба гонки стала невдалою. Валерії не вистачило трьох додаткових патронів, щоб закрити всі мішені, що змусило її подолати два штрафні кола. Через цю прикру помилку збірній Німеччини вдалося перехопити золото, тоді як українки перетнули фінішну лінію другими, випередивши француженок.

Біатлон. Кубок IBU. Мартел-валь-Мартелло. Юніорська естафета (жінки)

Німеччина (2+13) 1:15:34,4 години Україна (2+8) +55,1 секунди Франція (5+16) +56,3 секунди

Нагадаємо, що раніше Ксенія Приходько стала третьою на юніорському Кубку IBU з біатлону. Українська біатлоністка виборола бронзову медаль у жіночому масстарті-60.

Її інша колега за естафетною четвіркою, Тетяна Тарасю здобула першу медаль біатлонного сезону для України. Українська біатлоністка здобула срібло в спринтерській гонці на 7.5 км серед юніорок, яка відбулася на першому етапі Юніорського Кубка IBU сезону 2025/26 у швейцарському Гомсі.