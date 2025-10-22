Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку

Рибачок разом з Людмилою Лузан ставала срібними призерками двох останніх Олімпійських ігор

Українська веслувальниця Анастасія Рибачок народила доньку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

«Національний олімпійський комітет України на чолі з Вадимом Гутцайтом щиро вітає дворазову призерку Олімпійських ігор з веслування на байдарках і каное Анастасію Рибачок та її чоловіка, чемпіона світу з веслування на байдарках і каное, Андрія Рибачка з народженням донечки!», – йдеться у дописі НОК.

Рибачок разом з Людмилою Лузан ставала срібними призерками двох останніх Олімпійських ігор у заїздах каное-двійок на дистанції 500 метрів.

У 2025 році український «срібний» екіпаж Парижа-2024 не був представлений на міжнародних стартах саме через вагітність Анастасії.

Нагадаємо, українська борчиня Аліна Грушина-Акобія повідомила, що вона та інший український борець Олександр Грушин стануть батьками.

«Нова ера в нашому житті. Ми щасливі й безмежно вдячні. Ще одна мрія стає реальністю… Тепер нас буде троє. Чекаємо на тебе наше Грушенятко», – написала Аліна в Instagram.

26-річна Аліна Грушина-Акобія – дворазова чемпіонка Європи з боротьби. Також вона володарка бронзи та срібла континентальних першостей.

У 2022 році Аліна здобула бронзу світової першості. На Олімпіаді-2024 Грушина-Акобія дійшла до 1/4 фіналу турніру з жіночої боротьби.

Чоловік Аліни Олександр Грушин є бронзовим та срібним призером чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.