Українські бадмінтоністки медалями завершили сезон

Бугрова і Кантемир продовжують демонструвати високий змагальний рівень

Українські бадмінтоністки успішно завершили виступи на міжнародному турнірі Astana International Challenge 2025 у Казахстані, де вони вибороли золото та срібло. Про це повідомляє «Главком».

Головним результатом став тріумф українського дуету Поліни Бугрової та Євгенії Кантемир у жіночій парній категорії. Бугрова та Кантемир, маючи другий номер посіву, впевнено пройшли турнірну сітку, не віддавши жодного гейму на шляху до фіналу. У матчі за золото вони здобули перемогу над представницями Індонезії Ланні Тріа Маясарі та Амаллією Кахаєю Пратіві. Поєдинок тривав три партії та завершився з рахунком 21:12, 11:21, 21:17 на користь українок. Бронзові нагороди в цій дисципліні розділили легендарні сестри Стоєві з Болгарії та кореянки Джі/Ку.

Паралельно з парним розрядом Поліна Бугрова змагалася в одиночній категорії. 21-річна українка була першою сіяною, але у чвертьфіналі отримала значний опір від свої суперниць, які змусили спортсменку грати тригеймові поєдинки. Попри це, вона дійшла до фіналу, де зустрілася з індонезійською спортсменкою Талітою Рамадані Вір'яван, які поступилася з рахунком 7:21, 14:21, ставши срібною призеркою турніру. Третє місце в одиночному розряді посіли індійки Даліла Агнія Путері та Танья Немантх.

Змагання в Астані з призовим фондом 17500 доларів дозволили українкам зміцнити позиції у світовому рейтингу BWF, що важливо для виступів на турнірах найвищого рівня у наступному році. За перемогу Бугрова і Кантемир отримають 4 тисячі очок, що допоможе їм наблизитися до топ-30, а в одиночному розряді Поліна заробила 3,4 тисячі очок і теж має піднятися на кілька позицій.

Нагадаємо, що Україна здобула чотири медалі на турнірі з парабадмінтону у Токіо. Нагороди вибороли: Оксана Козина (срібло, жіноча пара SL3-SU5 з перуанською спортсменкою), Олександр Чирков (бронза, чоловіча пара SL3-SL4 з німецьким гравцем), Анастасія Завалій (бронза, одиночка SH6), Анастасія Завалій та Ніна Козлова (бронза, жіноча пара SH6).