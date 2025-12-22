Головна Спорт Новини
У Житомирі відбулася новорічна пивна естафета з плавання (фото, відео)

У Житомирі відбулася щорічна пивна естафета з плавання
фото: скриншот із відео Житомир.info./YouTube

У пивній естафеті з плавання взяли участь команди з Києва та Київщини

У Житомирі 20 грудня пройшла незвичайна плавальна естафета, у якій взяли участь понад 20 спортсменів. Під час змагань плавці пили пиво. Естафета «Шульц 2.0» відбулася у рамках 55-го турніру з плавання в категорії «мастерс» на честь заслуженого тренера України Костянтина Щеглова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Житомир.info.

У пивному змаганні з плавання взяли участь 24 спортсмени, які приїхали до Житомира з різних міст України. Цього року в пивній естафеті змагалися шість команд. Відомо, що це змагання є традиційним заходом у місті, який проводять вже восьмий рік поспіль. 

Завдання естафети полягає в тому, що кожен учасник має проплисти 25 метрів вперед, потім випити келих пива та подолати таку ж відстань у зворотньому напрямку. Про це розповів президент спортивного клубу «Житомир Аква Мастерс» Ігор Кухарєв.

За результатами есфети було обрано переможців. Перше місце з пивної плавальної естафети посіла команда з Житомира. Друге місце дісталося збірній команді з Київської області, а третє – збірній команді з Києва.

Теги: спорт плавання Житомир

