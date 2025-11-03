Естонець українського походження Селевко виграв першу в кар'єрі медаль Гранпрі

Естонець боротиметься проти свого брата Михайла за потрапляння на Олімпійські Ігри-2026

Фігурист чудово проявив себе на етапі в Канаді

Естонський фігурист Олександр Селевко тріумфально виступив на етапі Гранпрі Канади в Саскатуні, посівши друге місце та встановивши новий особистий рекорд у сумі балів (257,21). Про це повідомляє «Главком».

Селевко почав змагання впевнено: у короткій програмі він покращив свій попередній особистий рекорд на 1,23 бала, набравши 91,28, що дозволило йому посісти проміжне третє місце. Вдалося цього досягти завдяки блискучому виконанню трьох стрибкових елементів: четверний тулуп Олександр виконав на 12,35 бала з 15 можливих, потрійний аксель – на 10,17 бала з 13, а каскад потрійний лутц-потрійний тулуп – на 11,28 з 15.

Селевко зміг піднятися на одну позицію вище завдяки потужній довільній програмі, оціненій у 165,93 бала, закріпивши за собою срібло. Хоча кілька з його стрибків містили неточності, і фігурист навіть припустився падіння, його четверний лутц був оцінений на вражаючі 14,95 з 16,5 можливих бала. Він підкріпив свій успіх четверним тулупом та першим з двох потрійних акселів (другий він недокрутив і впав з нього).

Його виступ став історичним для естонського фігурного катання, оскільки Селевко став першим представником Естонії в чоловічому одиночному катанні, який здобув місце на п'єдесталі на етапах Гранпрі і другим загалом після Ніни Петрикіної у 2023-му році.

Впевнену перемогу у Саскатуні здобув лідер світового фігурного катання Ілля Малінін, який показав загальну суму в 333,81 бала. Малінін також увійшов в історію, встановивши новий світовий рекорд у довільній програмі (228,97). На третє місце, піднявшись із четвертої позиції, вийшов японець Као Міура з 253,69 бала, тоді як його співвітчизник Кадзукі Томоно опустився з другого на четверте місце (251,46).

