Естонець українського походження Селевко виграв першу в кар'єрі медаль Гранпрі

Ілля Мандебура
Естонець боротиметься проти свого брата Михайла за потрапляння на Олімпійські Ігри-2026
Джерело: Raniero Corbelletti/AFLO

Фігурист чудово проявив себе на етапі в Канаді

Естонський фігурист Олександр Селевко тріумфально виступив на етапі Гранпрі Канади в Саскатуні, посівши друге місце та встановивши новий особистий рекорд у сумі балів (257,21). Про це повідомляє «Главком»

Селевко почав змагання впевнено: у короткій програмі він покращив свій попередній особистий рекорд на 1,23 бала, набравши 91,28, що дозволило йому посісти проміжне третє місце. Вдалося цього досягти завдяки блискучому виконанню трьох стрибкових елементів: четверний тулуп Олександр виконав на 12,35 бала з 15 можливих, потрійний аксель – на 10,17 бала з 13, а каскад потрійний лутц-потрійний тулуп – на 11,28 з 15. 

Селевко зміг піднятися на одну позицію вище завдяки потужній довільній програмі, оціненій у 165,93 бала, закріпивши за собою срібло. Хоча кілька з його стрибків містили неточності, і фігурист навіть припустився падіння, його четверний лутц був оцінений на вражаючі 14,95 з 16,5 можливих бала. Він підкріпив свій успіх четверним тулупом та першим з двох потрійних акселів (другий він недокрутив і впав з нього). 

Його виступ став історичним для естонського фігурного катання, оскільки Селевко став першим представником Естонії в чоловічому одиночному катанні, який здобув місце на п'єдесталі на етапах Гранпрі і другим загалом після Ніни Петрикіної у 2023-му році.

Впевнену перемогу у Саскатуні здобув лідер світового фігурного катання Ілля Малінін, який показав загальну суму в 333,81 бала. Малінін також увійшов в історію, встановивши новий світовий рекорд у довільній програмі (228,97). На третє місце, піднявшись із четвертої позиції, вийшов японець Као Міура з 253,69 бала, тоді як його співвітчизник Кадзукі Томоно опустився з другого на четверте місце (251,46).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

