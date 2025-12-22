Головна Спорт Новини
Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Українські саночники вибороли бронзу на етапі юніорського Кубка світу
Минулого сезону доросла збірна України також відзначилася в естафетних перегонах, зумівши завоювати бронзу Кубка світу
фото: Федерація санного спорту України

Команда продемонструвала стабільний час проходження дистанції та зуміла втриматися в топ-3

Українські саночники здобули бронзу на юніорському Кубку світу в Австрії в австрійському місті Блуденц. Про це повідомляє «Главком»

До складу квартету увійшли представники одиночних та парних екіпажів. Свій внесок у загальний час команди зробили Христина Панчук та Олександр Ломакович, які виступали на одномісних санях. Фінальну крапку в заїзді поставив екіпаж-двійка у складі Олександра Олещенка та Андрія Моха. Попри серйозну конкуренцію з боку провідних спортивних держав, українцям вдалося показати стабільність на всіх відрізках дистанції та зафіксувати підсумковий результат 1:44,081 хвилини.

Боротьба за п’єдестал була надзвичайно напруженою. Першу сходинку посіла команда Німеччини, яка традиційно вважається фаворитом змагань, а срібні нагороди здобули представники Латвії, які поступилися німцям сімома десятими секунди. Українська збірна залишила позаду потужні колективи з Польщі, Румунії та Словаччини. Окремо варто відзначити невдачу команд Австрії та Італії: попри високу швидкість на стартових етапах, помилки наприкінці траси відкинули їх на останні позиції заліку. Особливо яскраво це було помітно на прикладі Італії, яка перед виступом своєї двійки везла суперникам понад пів секунди, але через критичну помилку на нижній частині траси програла понад 9 секунд на фініші і завершила змагання останньою. 

Нагадаємо, що троє російських санкарів остаточно втратили шанси кваліфікуватися на Олімпіаду. Президентка Федерації санного спорту Росії (ФРСР) Наталія Гарт заявила, що Арбітражний суд Міжнародної федерації санного спорту (FIL) залишив чинним рішення про позбавлення нейтральних статусів трьох саночників з Росії.

Окрім цього, президент Федерації санного спорту України та головний тренер збірної Тарас Гарцула в ексклюзивному коментарі розповів «Главкому», як вдалося досягти відсторонення російських атлетів від олімпійської кваліфікації.

Теги: Санний спорт медалі спорт

