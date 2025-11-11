Головна Спорт Новини
search button user button menu button

13-річна плавчиня з Китаю Юй Цзиді встановила рекорд Азії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
13-річна плавчиня з Китаю Юй Цзиді встановила рекорд Азії
13-річній Юй Цзиді підкорилося нове досягнення
фото: AP

13-річна спортсменка здолала дистанцію 200 метрів комплексом за 2 хвилини 7,41 секунди

Китаянка Юй Цзиді встановила новий рекорд Азії з плавання на 200 метрів комплексом на Китайських національних іграх. Про це повідомляє «Главком».

Китайські національні ігри проходять у Шеньчжені.

13-річна Юй Цзиді здолала дистанцію за 2 хвилини 7,41 секунди. Попередній рекорд Азії (2 хвилини 7,57 секунди) було встановлено китаянкою Е Шівень, якій на той момент було 16 років, на Олімпійських іграх 2012 року.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт плавання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві
Прихильниця Путіна Мельникова потрапила до складу клубу німецької Бундесліги
Сьогодні, 09:47
Мирон Нетребка та Дар'я Кравчук тріумфували у Будві
Українці здобули два золота чемпіонату Європи з шахів серед юнаків та дівчат
Вчора, 15:49
Яна Говтвян та Софія Шинкаренко виграли три золота
Стрибунки у воду Говтвян та Шинкаренко здобули чотири нагороди на турнірі у Німеччині
3 листопада, 13:48
У ваговій категорії до 48 кг серед юніорок Малащук здобула бронзу у ривку (76 кг) і у сумі двоборства (170 кг)
Малащук принесла Україні перші нагороди чемпіонату Європи (U23) з важкої атлетики
29 жовтня, 12:08
Українка перемогла у сутичці за бронзу представницю Венесуели
Керимова здобула бронзу чемпіонату світу з боротьби U23
24 жовтня, 12:14
Чепалова: Не треба кланятися іноземцям, міжнародним федераціям, треба творити своє
«Нехай нам кланяються». Лижниця з РФ влаштувала істерику через недопуск росіян до Олімпіади
22 жовтня, 19:35
Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року
Жеребкування Євро-2026 із футзалу: УЄФА розведе по різних групах Україну і Білорусь
15 жовтня, 16:33
Загалом у сфері спорту заброньовано дуже мало людей порівняно з іншими галузями
Відтік молодих спортсменів: міністр розповів що змінилось після послаблень на кордоні для 18−22-річних
14 жовтня, 10:56
CAS винесе рішення щодо апеляції у період з 13 по 14 жовтня
Ізраїль оскаржив у Спортивному арбітражному суді недопуск гімнастів до чемпіонату світу
13 жовтня, 16:28

Новини

Футбольна збірна Марокко продовжує відзначатися рекордами на міжнародній арені
Футбольна збірна Марокко продовжує відзначатися рекордами на міжнародній арені
Партнерка олімпійського чемпіона Сізерона тепер представлятиме нову країну
Партнерка олімпійського чемпіона Сізерона тепер представлятиме нову країну
13-річна плавчиня з Китаю Юй Цзиді встановила рекорд Азії
13-річна плавчиня з Китаю Юй Цзиді встановила рекорд Азії
Зірка світового біатлону анонсувала завершення кар'єри
Зірка світового біатлону анонсувала завершення кар'єри
Чотири нагороди здобула юнацька збірна України зі спортивної аеробіки на чемпіонаті світу
Чотири нагороди здобула юнацька збірна України зі спортивної аеробіки на чемпіонаті світу
Злочинці пограбували будинок футболіста «Челсі», коли він перебував у ньому з родиною
Злочинці пограбували будинок футболіста «Челсі», коли він перебував у ньому з родиною

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua