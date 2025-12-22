Головна Спорт Новини
Революція в УПЛ: УАФ повертає ще одну національну першість

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Революція в УПЛ: УАФ повертає ще одну національну першість
Цього року Українська асоціація футболу активно намагається реформувати внутрішні турніри
Тепер клуби чемпіонату будуть зобов'язані займатися розвитком молодіжного футболу

Український футбол готується до відродження національної першості U21 з наступного року. Про це повідомляє «Главком»

Згідно з нещодавнім рішенням Української асоціації футболу, починаючи з сезону 2026/2027, наявність колективу U21 у структурі кожного клубу УПЛ стане обов’язковою ліцензійною умовою. Ця ініціатива спрямована на створення містку між дитячим та дорослим спортом, оскільки після ліквідації аналогічного турніру у 2021 році значна частина випускників академій втрачала ігрову практику або була змушена передчасно завершувати кар’єру.

Хоча обов’язковий статус нововведення отримає за півтора року, фактичне повернення чемпіонату в календар змагань заплановане вже на наступний сезон. Регламент оновленої першості передбачає певний рівень гнучкості: у заявці на матч зможуть бути присутні до п'яти виконавців, вік яких перевищує 21 рік. Це дозволить гравцям основної обойми швидше відновлювати форму після травм, а молоді – переймати досвід у старших колег безпосередньо на полі.

Історія молодіжних змагань в Україні тривала 17 років, а останнім тріумфатором турніру до його скасування стало київське «Динамо». Після реформи 2021 року клубам пропонували інтегрувати свої молодіжні дублі у Першу та Другу ліги, проте через фінансові та організаційні складнощі цим правом скористалися лише одиниці. Більшість же просто розформувала свої молодіжні команди, що негативно вплинуло на кадровий потенціал національного футболу.

Відновлення турніру знайшло широку підтримку серед футбольної спільноти, зокрема ініціативу схвалив головний тренер збірної України Сергій Ребров. Окрім створення команд U21, стратегія передбачає поступове включення дитячо-юнацьких колективів (від U10 до U17) безпосередньо в клубну вертикаль, щоб забезпечити повний цикл підготовки майбутніх зірок.

Нагадаємо, що УАФ представила новий трофей Кубка України. У столичному Будинку футболу відбувся офіційний захід Кубка України-2025/2026 «Старт кубкового сезону», під час якого було презентовано оновлений формат змагань, модель нового трофея, а також принципи проведення турніру. 

