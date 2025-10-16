Головна Спорт Новини
Фінляндія не впустить російських лижників, навіть якщо вони отримають допуск до змагань

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Фінляндія не впустить російських лижників, навіть якщо вони отримають допуск до змагань
Етап Кубка світу у фінському місті Рука пройде 28-30 листопада
фото: Visit Finland

21 жовтня FIS ухвалить рішення, чи будуть росіяни допущені до участі у міжнародних змаганнях

Росіяни у разі допуску Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS) не зможуть виступити на лижному Кубку світу у Фінляндії через заборону на в'їзд до країни. Про це інформує «Главком» з посиланням на Helsingin Sanomat

Російські лижники не зможуть виступити на етапі Кубка Світу у Руці (Фінляндії) навіть у разі допуску FIS, заявила президент Лижної асоціації Фінляндії Сірпа Коркатті.

21 жовтня Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) ухвалить рішення, чи будуть росіяни допущені до участі у міжнародних змаганнях під егідою FIS.

«Росіянам нічого робити в Руці, оскільки діє заборона на їх в'їзд до країни», – заявила Коркатті.

Етап Кубка світу у фінському місті Рука пройде 28-30 листопада.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: лижний спорт спорт

