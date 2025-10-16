Фінляндія не впустить російських лижників, навіть якщо вони отримають допуск до змагань

21 жовтня FIS ухвалить рішення, чи будуть росіяни допущені до участі у міжнародних змаганнях

Росіяни у разі допуску Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS) не зможуть виступити на лижному Кубку світу у Фінляндії через заборону на в'їзд до країни. Про це інформує «Главком» з посиланням на Helsingin Sanomat

Російські лижники не зможуть виступити на етапі Кубка Світу у Руці (Фінляндії) навіть у разі допуску FIS, заявила президент Лижної асоціації Фінляндії Сірпа Коркатті.

21 жовтня Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) ухвалить рішення, чи будуть росіяни допущені до участі у міжнародних змаганнях під егідою FIS.

«Росіянам нічого робити в Руці, оскільки діє заборона на їх в'їзд до країни», – заявила Коркатті.

Етап Кубка світу у фінському місті Рука пройде 28-30 листопада.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».