Хосе Карлос Рамірес впевнено захистив титул чемпіона WBC, перемігши Антоніо Ороско



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Фото взяте з сайту mmaboxing.ru

Хосе Карлос Рамірес впевнено захистив титул чемпіона, кинувши виклик Майкі Гарсії

Головним поєдинком вечора боксу на «Save Mart Arena», що у Фресно, Каліфорнія, став бій між 26-річним чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі між Хосе Карлосом Раміресом (22-0, 16 КО), який проводив перший захист свого чемпіонського пояса проти 30-річного панчера Антоніо «Relentless» Ороски (27-0, 17 КО).

Бій тривав усі 12 раундів і закінчився впевненою перемогою діючого володаря поясу.

Результат поєдинку був цілком передбачуваним і не викликав ніяких емоцій ані у Раміреса, ні у Ороски. Писля фінального гонгу перший був впевнений, що саме він переміг, а другий розумів, що програв. Рішення суддів було очевидним. Всі троє суддів віддали перемогу Раміреса з рахунком - 119: 107.

Після перемоги Хосе Карлос Рамірес заявив про те, що з великим задоволенням зустрінеться з Майки Гарсія, за умови, якщо той все ж вирішить піднятися у першу напівсередню вагу, залишивши титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

Джерело: Sport.ua