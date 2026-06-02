Британська асоціація легкої атлетики отримала вирок через смерть паралімпійця

Абдулла Хаяєі загинув дев'ять років тому через падіння на нього металевої конструкції

Організація сплатить солідний штраф через загибель Абдулли Хаяєі

Британська легкоатлетична асоціація була оштрафована на 471 000 доларів США через трагічну загибель спортсмена-паралімпійця Абдулли Хаяєі, яка сталася у 2017 році під час його тренувань у Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Жахлива смерть паралімпійця

Спортсмен, який представляв Об'єднані Арабські Емірати, готувався до Чемпіонату світу з паралімпійської легкої атлетики 2017 року в спортивному комплексі Newham Leisure Centre. Нещасний випадок стався внаслідок падіння на нього металевої клітки для метання. 36-річний атлет, який раніше дебютував у метанні списа та штовханні ядра на Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, помер безпосередньо на місці події.

Розслідування загибелі

Спільне розслідування поліції та служби з охорони праці виявило, що у конструкції клітки для метання диска були відсутні стабілізуючі металеві гратчасті опорні пластини. У лютому організація Британська легкоатлетична асоціація визнала себе винною в ненавмисному вбивстві, після чого отримала штраф і зобов'язання сплатити 59 000 доларів США судових витрат. Провину у правопорушенні, пов'язаному з недотриманням законодавства про охорону праці, визнав і 78-річний керівник спортивного департаменту Чемпіонату світу 2017 року Кіт Девіс. Його засудили до громадських робіт тривалістю 175 годин.

Представник Королівської прокурорської служби Великої Британії Колін Гіббс наголосив, що керівництво проявило грубу недбалість у сфері безпеки, залишивши обладнання в аварійному стані, через що загибелі талановитого спортсмена цілком можна було запобігти. Своєю чергою, в UK Athletics висловили глибокі та щирі співчуття, визнавши недопустимість таких збоїв у системі та зазначивши, що організація зробила жорсткі висновки для впровадження суворіших стандартів безпеки в легкій атлетиці.

