Стали відомі деталі відбору на Олімпіаду-2028 в баскетболі 3х3

Олімпіада-2028 стане першою в історії, де у турнірі з баскетболу 3х3 виступатимуть по 12 чоловічих та жіночих збірних

Відбір на Олімпіаду-2028 в баскетболі 3х3 пройде в рамках мультиспортивних турнірів

Визначені міста, які прийматимуть кваліфікаційні турніри відбору на Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі для баскетболу 3х3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Xотири відбіркові турніри пройдуть в рамках серії мультиспортивних турнірів – Olympic Q-Series, в яких будуть представлені шість олімпійських дисциплін: баскетбол 3х3, пляжний волейбол, BMX freestyle, скелелазіння, флаг-футбол, скейтбординг.

Серія позиціонується як масштабний урбан-фестиваль, який поєднає спорт, музику та міську культуру, а також має зробити олімпійську кваліфікацію більш видовищною та зрозумілою для вболівальників.

Серія турнірів пройде у чотирьох містах світу:

  • Токіо (Японія) – 4-7 травня 2028 року
  • Шанхай (Китай) – 11-14 травня 2028 року
  • Монреаль (Канада) — 1-4 червня 2028 року
  • Орландо (США) – 8-11 червня 2028 року

Олімпіада-2028 у Лос-Анджелесі стане першою в історії, де у турнірі з баскетболу 3х3 виступатимуть по 12 чоловічих та жіночих збірних.

Раніше ФІБА презентувала нову систему відбору на Ігри у Лос-Анджелесі. Частина путівок буде розподілена через світовий рейтинг, а ще шість ліцензій у чоловіків та жінок розіграють саме на кваліфікаційних турнірах у 2028 році.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
World Athletics повідомила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів
Футболісти московського «Динамо» не можуть вилетіти з Краснодара через атаку дронів
