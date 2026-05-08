Стали відомі деталі відбору на Олімпіаду-2028 в баскетболі 3х3

Олімпіада-2028 стане першою в історії, де у турнірі з баскетболу 3х3 виступатимуть по 12 чоловічих та жіночих збірних

Відбір на Олімпіаду-2028 в баскетболі 3х3 пройде в рамках мультиспортивних турнірів

Визначені міста, які прийматимуть кваліфікаційні турніри відбору на Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі для баскетболу 3х3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Xотири відбіркові турніри пройдуть в рамках серії мультиспортивних турнірів – Olympic Q-Series, в яких будуть представлені шість олімпійських дисциплін: баскетбол 3х3, пляжний волейбол, BMX freestyle, скелелазіння, флаг-футбол, скейтбординг.

Серія позиціонується як масштабний урбан-фестиваль, який поєднає спорт, музику та міську культуру, а також має зробити олімпійську кваліфікацію більш видовищною та зрозумілою для вболівальників.

Серія турнірів пройде у чотирьох містах світу:

Токіо (Японія) – 4-7 травня 2028 року

Шанхай (Китай) – 11-14 травня 2028 року

Монреаль (Канада) — 1-4 червня 2028 року

Орландо (США) – 8-11 червня 2028 року

Олімпіада-2028 у Лос-Анджелесі стане першою в історії, де у турнірі з баскетболу 3х3 виступатимуть по 12 чоловічих та жіночих збірних.

Раніше ФІБА презентувала нову систему відбору на Ігри у Лос-Анджелесі. Частина путівок буде розподілена через світовий рейтинг, а ще шість ліцензій у чоловіків та жінок розіграють саме на кваліфікаційних турнірах у 2028 році.

