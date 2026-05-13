Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бобров допоміг «Динамо» здобути перемогу у півфіналі чемпіонату Румунії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Бобров допоміг «Динамо» здобути перемогу у півфіналі чемпіонату Румунії з баскетболу
«Динамо» В'ячеслава Боброва на виїзді обіграло «Орадю» 81:80

Бобров провів на майданчику 16 хвилин, набрав 8 очок, зібрав 6 підбирань, віддав 1 передачу

У чемпіонаті Румунії з баскетболу «Динамо» українця В'ячеслава Боброва на виїзді обіграло «Орадю» 81:80 і зрівняло рахунок у півфінальній серії плейоф 1:1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В'ячеслав Бобров за «Динамо» провів на майданчику 16 хвилин, набрав 8 очок (3/6 двоочкові, 2/2 штрафні), зібрав 6 підбирань, віддав 1 передачу при 3 втратах і 4 фолах.

Далі серія до трьох перемог переміщається до Бухареста, де пройдуть наступні матчі 17 та 19 травня 2026 року.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: В'ячеслав Бобров баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Професійну кар'єру Коллінз завершив у 2014 році, його останнім клубом став «Бруклін»
Боровся з онкологією. Пішов з життя ексгравець НБА
Сьогодні, 09:37
Цього року Черній очолив також національну жіночу збірну України з баскетболу 3х3
Юнацькі Олімпійські ігри: визначився тренер жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3
Вчора, 11:07
«Монако» U-21 Кличка перемогло «Париж»
Максим Кличко зупинився в кроці від дабл-даблу у молодіжному чемпіонаті Франції з баскетболу
11 травня, 10:30
«Реал» Леня поступився «Хапоелю»
Лень зіграв 20 хвилин у поєдинку плейоф Євроліги
6 травня, 11:06
Сушкін у плейоф набирає в середньому 18.8 очка за матч
Сушкін вийшов на перше місце за набраними очками в сезоні баскетбольної Суперліги
29 квiтня, 11:56
«Дніпро» вмотивований взяти реванш після поразки в Кубку України
«Дніпро» – «Київ Баскет». Прогноз і анонс на фінал Суперліги Реклама
25 квiтня, 23:47
Серії за нагороди гратимуться до двох перемог
Серії баскетбольної Суперліги за золото та бронзу: став відомий розклад матчів
22 квiтня, 11:12
Канадський розігрувальник є однією з головних зірок НБА
Гілджес-Александер став найкращим клатчером сезону НБА
22 квiтня, 08:49
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналась суперниць на Чемпіонаті світу 2026 року
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 отримала суперниць на Чемпіонаті світу-2026
16 квiтня, 17:51

Новини

Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026
Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026
Чемпіонат світу з футболу: США відмовили у візах п'ятьом футболістам збірної Іраку
Чемпіонат світу з футболу: США відмовили у візах п'ятьом футболістам збірної Іраку
Помер найкращий в історії бомбардир титулованого французького клубу
Помер найкращий в історії бомбардир титулованого французького клубу
Левандовскі отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри – інсайдер
Левандовскі отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри – інсайдер
Сили оборони на фронті ліквідували багаторазового чемпіона Бурятії з боксу
Сили оборони на фронті ліквідували багаторазового чемпіона Бурятії з боксу
Кривдник збірної України опублікував фінальну заявку на Чемпіонат світу
Кривдник збірної України опублікував фінальну заявку на Чемпіонат світу

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua