«Жирона» українців звільнила головного тренера після вильоту

Фахівець відпрацював п'ять сезонів на чолі «червоно-білих»

Іспанська «Жирона» підтвердила відставку Мічела з посади керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Контракт із тренером був розрахований до 30 червня. Сторони вирішили надалі не продовжувати співпрацю. Звільнення Мічела відбулося на фоні чуток про інтерес до фахівця з боку керівництва «Аякса» з Амстердама.

Іспанець очолив «Жирону» влітку 2021 року. Мічел із першої спроби вивів «червоно-білих» до Ла Ліги. Він провів на чолі команди чотири сезони поспіль в елітному дивізіоні.

Чим відомий Мічел

Уродженець Мадрида, вихованець і легенда місцевого «Райо Вальєкано». Провів у складі «бджіл» майже всю кар'єру з перервами на нетривалі періоди в «Альмерії», «Мурсії» та «Малазі».

У 2012 році розпочав у рідному клубі тренерську роботу. Спершу працював із юнаками, а в лютому 2017-го очолив першу команду. Виграв із «Райо Вальєкано» Сегунду в сезоні 2017/18. У 2019 році приєднався до «Уески» та виграв той же дивізіон із першої спроби.

До «Жирони» перебрався перед кампанією 2021/22. У першому сезоні вивів каталонців до Ла Ліги, а на третій сенсаційно фінішував третім і завоював для команди путівку до Ліги чемпіонів. Утім, в основному раунді головного єврокубка «червоно-білі» здобули одну перемогу за вісім турів.

«Жирона» в сезоні 2025/26

«Червоно-білі» завершили сезон на передостанній сходинці Ла Ліги. Команда українців Владислава Крапивцова, Віктора Циганкова та Владислава Ваната набрала 41 очко. До рятівної позиції каталонцям не вистачило всього одного залікового бала.

На фініші сезону 2025/26 «Жирона» не здобула жодної перемоги в останніх восьми турах. Підопічні Мічела програла чотири поєдинки та ще чотири матчі завершила нічиїми. Ця серія без перемог співпала з втратою Ваната, який через травму підколінного сухожилля вибув до кінця кампанії на початку квітня.

