«Жирона» українців звільнила головного тренера після вильоту

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Мічел залишився без роботи
фото: EFE
Фахівець відпрацював п'ять сезонів на чолі «червоно-білих»

Іспанська «Жирона» підтвердила відставку Мічела з посади керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Контракт із тренером був розрахований до 30 червня. Сторони вирішили надалі не продовжувати співпрацю. Звільнення Мічела відбулося на фоні чуток про інтерес до фахівця з боку керівництва «Аякса» з Амстердама.

Іспанець очолив «Жирону» влітку 2021 року. Мічел із першої спроби вивів «червоно-білих» до Ла Ліги. Він провів на чолі команди чотири сезони поспіль в елітному дивізіоні.

Чим відомий Мічел

Уродженець Мадрида, вихованець і легенда місцевого «Райо Вальєкано». Провів у складі «бджіл» майже всю кар'єру з перервами на нетривалі періоди в «Альмерії», «Мурсії» та «Малазі».

У 2012 році розпочав у рідному клубі тренерську роботу. Спершу працював із юнаками, а в лютому 2017-го очолив першу команду. Виграв із «Райо Вальєкано» Сегунду в сезоні 2017/18. У 2019 році приєднався до «Уески» та виграв той же дивізіон із першої спроби.

До «Жирони» перебрався перед кампанією 2021/22. У першому сезоні вивів каталонців до Ла Ліги, а на третій сенсаційно фінішував третім і завоював для команди путівку до Ліги чемпіонів. Утім, в основному раунді головного єврокубка «червоно-білі» здобули одну перемогу за вісім турів.

«Жирона» в сезоні 2025/26

«Червоно-білі» завершили сезон на передостанній сходинці Ла Ліги. Команда українців Владислава Крапивцова, Віктора Циганкова та Владислава Ваната набрала 41 очко. До рятівної позиції каталонцям не вистачило всього одного залікового бала.

На фініші сезону 2025/26 «Жирона» не здобула жодної перемоги в останніх восьми турах. Підопічні Мічела програла чотири поєдинки та ще чотири матчі завершила нічиїми. Ця серія без перемог співпала з втратою Ваната, який через травму підколінного сухожилля вибув до кінця кампанії на початку квітня.

До слова, раніше мадридський «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Жозе Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона тренер

Воротар молодіжної збірної України поповнив склад чемпіона Чехії
«Жирона» українців звільнила головного тренера після вильоту
Син знаменитого тренера очолить відомий французький клуб – ЗМІ
У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити кар'єру на турнірі в Лондоні
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
