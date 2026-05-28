Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зірковий баскетболіст «Сан-Антоніо» отримав попередження від НБА

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Зірковий баскетболіст «Сан-Антоніо» отримав попередження від НБА
Віктор Вембаньяма поводився неприродньо для себе та провів невдалий матч
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Віктор Вембаньяма був не дуже в гарному настрої після поразки своєї команди у непростому матчі

Зірка «Сан-Антоніо Сперс» Віктор Вембаньяма опинився в центрі скандалу після п'ятого матчу фіналу Західної конференції НБА. Про це повідомляє «Главком».

Провальний матч Вембаньями

НБА винесла офіційне попередження 22-річному центровому за порушення правил доступу представників медіа. Баскетболіст залишив стадіон, так і не поспілкувавшись із пресою після поразки своєї команди від «Оклахома-Сіті Тандер» із рахунком 114:127. Завдяки цьому «Тандер» повели в серії до чотирьох перемог із рахунком 3-2 і опинилися за крок від другого поспіль виходу у Фінал НБА.

Вембаньяма провів один із найгірших поєдинків у плейоф, продемонструвавши слабку реалізацію кидків із гри – лише 4 з 15 (зокрема нуль з п'яти триочкових). Попри 20 набраних очок, 12 із яких із лінії штрафних, та 3 блок-шоти, центровий зібрав лише шість підбирань за 38 хвилин на паркеті. Гра також запам'яталася напруженим зіткненням плечима між французом та бігменом «Оклахоми» Четом Голмгреном на початку матчу.

Після важкої поразки французький велетень вирішив уникнути незручних запитань журналістів. Поки гравець Де'Аарон Фокс розмовляв із пресою, Вембаньяма просто пройшов повз репортерів і попрямував безпосередньо до командного автобуса, а представник «Сперс» згодом підтвердив, що баскетболіст не буде доступний для інтерв'ю.

Реакція НБА

Регламент НБА зобов'язує гравців надавати коментарі ЗМІ після матчів. Поки що ліга обмежилася попередженням, проте в історії плейоф є чимало випадків, коли за подібне порушення гравців (наприклад, Джиммі Батлера чи Діллона Брукса у 2023 році) штрафували на $25 000 кожного.

Вчинок Вембаньями здивував аналітиків, адже протягом усього сезону його хвалили за відкритість до преси. Ба більше, саме цього сезону Віктор став лауреатом нагороди імені Мейджика Джонсона від Асоціації професійних баскетбольних письменників Америки. Цей щорічний приз вручають гравцеві, який найкраще поєднує високу майстерність на майданчику з повагою та зразковою співпрацею зі ЗМІ та громадськістю.

Нагадаємо, що центровий «Сан-Антоніо» Вембаньяма повторив історичне досягнення у плейоф НБА

Теги: баскетбол НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ковляр відіграв 5 хвилин, набрав 5 очок, зробив 1 перехоплення
«Будучность» Ковляра пробилась до півфіналу баскетбольної Адріатичної ліги
13 травня, 11:01
Кларк виступав у НБА з 2019 року
Пішов з життя гравець клубу НБА «Мемфіс» Брендон Кларк
12 травня, 21:56
Цього року Черній очолив також національну жіночу збірну України з баскетболу 3х3
Юнацькі Олімпійські ігри: визначився тренер жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3
12 травня, 11:07
Лень (другий ліворуч) відіграв 15 хвилин, набрав 4 очки, зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 2 блок-шота
«Реал» Леня вийшов до Фіналу чотирьох Євроліги
8 травня, 10:35
«Реал» Леня поступився «Хапоелю»
Лень зіграв 20 хвилин у поєдинку плейоф Євроліги
6 травня, 11:06
Пара була разом менше року
Чотириразовий чемпіон НБА зрадив зіркову реперку Megan Thee Stallion: пара більше не разом
1 травня, 19:34
«Дніпро» наразі лідирує у серії з рахунком 1:0
«Київ Баскет» – «Дніпро». Прогноз і анонс на другий матч фіналу Суперліги Реклама
30 квiтня, 13:39
71 гравець подав заявку на драфт НБА 2026 року
Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
28 квiтня, 12:20
Наступний матч серії до трьох перемог пройде 30 квітня 2026 року на майданчику ВЕФ Сидорова
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
28 квiтня, 12:05

Новини

Тренер учасника Чемпіонату світу погрожує бойкотувати Мундіаль? Деталі скандалу
Тренер учасника Чемпіонату світу погрожує бойкотувати Мундіаль? Деталі скандалу
Від престижних стартів до ліквідації на війні. ЗСУ знищили майстра спорту з лижних перегонів
Від престижних стартів до ліквідації на війні. ЗСУ знищили майстра спорту з лижних перегонів
Ломаченко визначився, хто стане його першим суперником після повернення на ринг
Ломаченко визначився, хто стане його першим суперником після повернення на ринг
Стародубцева оцінила найрейтинговішу перемогу для України на «Ролан Гаррос»
Стародубцева оцінила найрейтинговішу перемогу для України на «Ролан Гаррос»
Трамп планує відвідати фінал НБА
Трамп планує відвідати фінал НБА
Зірковий баскетболіст «Сан-Антоніо» отримав попередження від НБА
Зірковий баскетболіст «Сан-Антоніо» отримав попередження від НБА

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua