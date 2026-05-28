Зірковий баскетболіст «Сан-Антоніо» отримав попередження від НБА

Віктор Вембаньяма був не дуже в гарному настрої після поразки своєї команди у непростому матчі

Зірка «Сан-Антоніо Сперс» Віктор Вембаньяма опинився в центрі скандалу після п'ятого матчу фіналу Західної конференції НБА. Про це повідомляє «Главком».

Провальний матч Вембаньями

НБА винесла офіційне попередження 22-річному центровому за порушення правил доступу представників медіа. Баскетболіст залишив стадіон, так і не поспілкувавшись із пресою після поразки своєї команди від «Оклахома-Сіті Тандер» із рахунком 114:127. Завдяки цьому «Тандер» повели в серії до чотирьох перемог із рахунком 3-2 і опинилися за крок від другого поспіль виходу у Фінал НБА.

Вембаньяма провів один із найгірших поєдинків у плейоф, продемонструвавши слабку реалізацію кидків із гри – лише 4 з 15 (зокрема нуль з п'яти триочкових). Попри 20 набраних очок, 12 із яких із лінії штрафних, та 3 блок-шоти, центровий зібрав лише шість підбирань за 38 хвилин на паркеті. Гра також запам'яталася напруженим зіткненням плечима між французом та бігменом «Оклахоми» Четом Голмгреном на початку матчу.

Після важкої поразки французький велетень вирішив уникнути незручних запитань журналістів. Поки гравець Де'Аарон Фокс розмовляв із пресою, Вембаньяма просто пройшов повз репортерів і попрямував безпосередньо до командного автобуса, а представник «Сперс» згодом підтвердив, що баскетболіст не буде доступний для інтерв'ю.

Реакція НБА

Регламент НБА зобов'язує гравців надавати коментарі ЗМІ після матчів. Поки що ліга обмежилася попередженням, проте в історії плейоф є чимало випадків, коли за подібне порушення гравців (наприклад, Джиммі Батлера чи Діллона Брукса у 2023 році) штрафували на $25 000 кожного.

Вчинок Вембаньями здивував аналітиків, адже протягом усього сезону його хвалили за відкритість до преси. Ба більше, саме цього сезону Віктор став лауреатом нагороди імені Мейджика Джонсона від Асоціації професійних баскетбольних письменників Америки. Цей щорічний приз вручають гравцеві, який найкраще поєднує високу майстерність на майданчику з повагою та зразковою співпрацею зі ЗМІ та громадськістю.

Нагадаємо, що центровий «Сан-Антоніо» Вембаньяма повторив історичне досягнення у плейоф НБА.