Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Анчелотті змінив думку щодо виступів Неймара за збірну Бразилії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Анчелотті змінив думку щодо виступів Неймара за збірну Бразилії
Неймар близький до повернення у національну команду
фото: Reuters

Нападник переконав досвідченого фахівця в профпридатності

Ветеран бразильського «Сантоса» Неймар потрапив у попередній список збірної Бразилії на прийдешні товариські поєдинки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на UOL Esporte.

До «чернетки» головного тренера пентакампеонів світу Карло Анчелотті потрапили понад 50 футболістів. Наразі скандальному екснападнику іспанської «Барселони» місце в остаточному переліку негарантоване. Однак, спершу штаб національної команди взагалі не збирався розглядати кандидатуру Неймара.

34-річний рекордсмен збірної Бразилії за голами матиме нагоду проявити себе 15 березня у поєдинку Серії A проти «Корінтіанса» з Ріо-де-Жанейро. Найближчий же матч «Сантоса» – проти «Мірасола» 11 березня – Неймар пропустить. Він зазнав невеликого ушкодження.

У новому сезоні Неймар провів три поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи та одну результативну передачу. Статистика минулої кампанії для нападника – 28 матчів, 11 м'ячів і чотири асисти.

У прийдешню міжнародну паузу Бразилія запланувала два спаринги. Зі збірною Франції команда Анчелотті зустрінеться 26 березня. Натомість з Хорватією бразильці зіграють 1 квітня.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

Натомість збірна Бразилії надовго втратила нападника Родріго Гоеса. Вінгер мадридського «Реала» порвав «хрести» правого коліна. Він вибув до кінця кампанії, пропустить ЧС-2026 і не повернеться на поле щонайменше півроку.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Карло Анчелотті Неймар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аліссон Бекер залишився на Туманному Альбіоні
«Ліверпуль» залишився без основного воротаря на матч Ліги чемпіонів
Вчора, 17:55
Бразильські команди переплутали футбол із бойовими мистецтвами
Бразильські гранди отримали 23 червоні картки за бійку в хокейному стилі
Вчора, 15:29
Джессі Лінгард виступатиме на новому континенті
Колишній півзахисник збірної Англії працевлаштувався в Бразилії
6 березня, 17:59
Неймар прагне поїхати на чемпіонат світу 2026 року
Неймар підтвердив можливість завершення кар'єри
20 лютого, 17:10
Родріго не поїде на Чемпіонат світу 2026 року
«Реал» втратив основного нападника мінімум на півроку
3 березня, 17:35
Мексиканська поліція гарантуватиме безпеку вболівальників
Мексика задіє грандіозну кількість силовиків на Чемпіонаті світу 2026
7 березня, 13:25

Новини

Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу
Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу
Мбаппе несподівано повернувся до тренувань з «Реалом»
Мбаппе несподівано повернувся до тренувань з «Реалом»
Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи
Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи
Шкільний вчитель з США став переможцем престижного Лос-Анджелеського марафону
Шкільний вчитель з США став переможцем престижного Лос-Анджелеського марафону
Північноамериканська ліга MLS довічно дискваліфікувала двох футболістів за ставки
Північноамериканська ліга MLS довічно дискваліфікувала двох футболістів за ставки
Ліга чемпіонів 10 березня 2026: прогнози і анонси матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів 10 березня 2026: прогнози і анонси матчів 1/8 фіналу

Новини

Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua