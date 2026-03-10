Анчелотті змінив думку щодо виступів Неймара за збірну Бразилії

Неймар близький до повернення у національну команду

Нападник переконав досвідченого фахівця в профпридатності

Ветеран бразильського «Сантоса» Неймар потрапив у попередній список збірної Бразилії на прийдешні товариські поєдинки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на UOL Esporte.

До «чернетки» головного тренера пентакампеонів світу Карло Анчелотті потрапили понад 50 футболістів. Наразі скандальному екснападнику іспанської «Барселони» місце в остаточному переліку негарантоване. Однак, спершу штаб національної команди взагалі не збирався розглядати кандидатуру Неймара.

34-річний рекордсмен збірної Бразилії за голами матиме нагоду проявити себе 15 березня у поєдинку Серії A проти «Корінтіанса» з Ріо-де-Жанейро. Найближчий же матч «Сантоса» – проти «Мірасола» 11 березня – Неймар пропустить. Він зазнав невеликого ушкодження.

У новому сезоні Неймар провів три поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи та одну результативну передачу. Статистика минулої кампанії для нападника – 28 матчів, 11 м'ячів і чотири асисти.

У прийдешню міжнародну паузу Бразилія запланувала два спаринги. Зі збірною Франції команда Анчелотті зустрінеться 26 березня. Натомість з Хорватією бразильці зіграють 1 квітня.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

Натомість збірна Бразилії надовго втратила нападника Родріго Гоеса. Вінгер мадридського «Реала» порвав «хрести» правого коліна. Він вибув до кінця кампанії, пропустить ЧС-2026 і не повернеться на поле щонайменше півроку.