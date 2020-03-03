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    Хто керує «Барселоною»: В клубі скандал після фіаско у Мадриді

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    Кіке Сетьєн втрачає авторите - Хто керує «Барселоною»: В клубі скандал після фіаско у Мадриді
    Кіке Сетьєн втрачає авторите
    Marca

    Поразка в Класіко вкотре нагадала, що в іспанського гранда не все гаразд

    Після поразки «Барселони» в матчі з «Реалом» у Мадриді несподівано головною темою стали не провал Мессі, тактична слабкість тренера Кіке Сетьєна чи «сльози» спортивного директор каталонців Амора, - на перший план вийшов номінального навіть не другорядний персонаж.

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    У полі зору ЗМІ опинився помічник головного тренера «Барселони» Едер Сарабія, що надто емоційно себе вів, перейшов всі червоні лінії й, мабуть, уявив, що саме він керує командою, а не колишній тренер збірної Росії з футзалу Сетьєн.

    Ба більше, даний Сарабія дозволив собі не лише скакати по технічній зоні, але навіть обкладати триповерховим матом гравців своєї команди.

    Ця зневага не сховалася від ЗМІ, які в один з моментів прочитали по губах наступне: «Забий, Антуан, ## твою мать, слабкіше [Пробий]».

    15831720510970Едер Сарабія встромляє ніж у спину авторитету свого патрона

    В іншому епізоді Сарабія проорав на адресу одного з гравців: «Він нічого не робить з того, що повинен робити».

    Ця ганебна поведінка викликала спротив у нетрях клубу – гравці команди вважають, що тренер, який так бурхливо й емоційно реагував на лавці запасних, не повинен керувати командою в такий спосіб, зазначає Marca.

    https://www.marca.com/en/football/barcelona/2020/03/02/5e5d55d946163fc3258b4586.html

    Також виникає питання – а хто керує командою взагалі й чому головний тренер не заспокоїв свого заступника й не вказав йому на його місце.

    ФК Барселона Кіке Сетьєн
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