ГУР оновило список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку

На War&Sanctions зібрано інформацію про 240 спортсменів та функціонерів з РФ, які підтримують війну

Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» були опубліковані нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

До переліку було додано інформацію ще про 11 російських спортсменів та тренерів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння цих росіян до списку стали матеріали «Главкому».

До оновленого списку потрапили:

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева, яка незаконно відвідувала окупований Донецьк

Російські скелелази та члени ЦСКА, які незаконно відвідували анексований Крим: Дмитро Факірьянов, Вікторія Мєшкова, Владислав Шевченко

Російські борці, які незаконно відвідували анексований Крим: чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи Сергій Семенов,

бронзовий призер Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон світу та Європи Сергій Ємелін, переможець першості світу U20 Алі Ільясов, переможець першості світу U20 Ерзу Закрієв

бронзовий призер Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон світу та Європи Сергій Ємелін, переможець першості світу U20 Алі Ільясов, переможець першості світу U20 Ерзу Закрієв Головний тренер збірної РФ з греко-римської боротьби Микола Монов, який незаконно відвідував анексований Крим

Російські скелелази та члени ЦСКА: Єлизавета Іванова, Микола Яриловець, Олена Красовська

«Чемпіони терору»: що відомо

Загалом у розділі «Чемпіони терору» зібрано інформацію про 240 російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують кремлівську агресію проти України.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.