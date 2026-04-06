Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці

Боєприпас «Краснополь-М2» ворог активно використовує у війні проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало детальну інформацію про російський керований артилерійський боєприпас «Краснополь-М2». На порталі War&Sanctions з’явилася інтерактивна 3D-модель снаряда, а також дані про іноземні компоненти та компанії, залучені до його виробництва, інформує «Главком».

Розвідники детально проаналізували внутрішню будову боєприпасу, який ворог активно використовує у війні проти України.

Що відомо про «Краснополь-М2»

«Краснополь» – це 152-мм керований осколково-фугасний боєприпас. Його головна особливість – наведення за лазерною підсвіткою цілі.

установка «Мста-С», «Акація», а також буксирувані гаубиці «Мста-Б» та Д-20. Коригування: Здійснюється за допомогою наземних лазерних цілевказівників або безпілотників, таких як «Орлан-30» та «Гранат-4».

Залежно від модифікації системи та заряду дальність ураження становить понад 20 км.

Хто виробляє «Краснополь-М2»

Основним розробником та виробником снаряда є «Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова» (м. Тула). Підприємство входить до холдингу «Високоточні комплекси» держкорпорації «Ростех».

Українська розвідка повідомляє, що до виробництва залучено 17 підприємств. «П’ять із них досі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів – попри участь у виготовленні ключових компонентів, зокрема елементів системи наведення, електродвигунів рульових приводів та підривників бойової частини», – додають у розвідці.

На початку квітня 2026 року російські структури публічно звітували про чергове постачання партії цих боєприпасів для потреб окупаційних військ. Українська розвідка ідентифікувала не лише основний завод, а й супутні підприємства, що забезпечують виробництво деталей.

«Держава-агресор Росія продовжує використовувати високоточні боєприпаси у війні проти України, спираючись на доступ до технологій і компонентів. Головне управління розвідки системно викриває ці ланцюги та закликає до посилення санкційного тиску, щоб позбавити агресора можливостей для ведення війни», – зазначили у розвідці.

«Главком» писав, що агенція оборонних закупівель ДОТ збільшила закупівлі інженерних мін і боєприпасів для дронів до рекордного рівня. За перші три місяці 2026 року було передано понад половину усіх мін і боєприпасів, які були поставлені за весь 2025 рік. Глава Міноборони зазначив, що інженерні міни знищують ворожу техніку та змушують її рухатися за сценарієм українських військових – у «вогневі мішки». Вартість однієї міни значно нижча за техніку, яку вона зупиняє або знищує.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення міжнародні партнери передали Україні сотні одиниць важкого озброєння, яке стало одним із ключових факторів стримування російської армії на полі бою. Україна отримала від союзників 688 танків, 516 гаубиць та 65 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).