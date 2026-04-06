Головна Новини
search button user button menu button

Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
фото: Вікіпедія

Боєприпас «Краснополь-М2» ворог активно використовує у війні проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало детальну інформацію про російський керований артилерійський боєприпас «Краснополь-М2». На порталі War&Sanctions з’явилася інтерактивна 3D-модель снаряда, а також дані про іноземні компоненти та компанії, залучені до його виробництва, інформує «Главком».

Розвідники детально проаналізували внутрішню будову боєприпасу, який ворог активно використовує у війні проти України.

Що відомо про «Краснополь-М2»

фото: Вікіпедія

«Краснополь» – це 152-мм керований осколково-фугасний боєприпас. Його головна особливість – наведення за лазерною підсвіткою цілі.

  • Носії: установка «Мста-С», «Акація», а також буксирувані гаубиці «Мста-Б» та Д-20.
  • Коригування: Здійснюється за допомогою наземних лазерних цілевказівників або безпілотників, таких як «Орлан-30» та «Гранат-4».

Залежно від модифікації системи та заряду дальність ураження становить понад 20 км.

Хто виробляє «Краснополь-М2»

фото з відкритих джерел

Основним розробником та виробником снаряда є «Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова» (м. Тула). Підприємство входить до холдингу «Високоточні комплекси» держкорпорації «Ростех».

Українська розвідка повідомляє, що до виробництва залучено 17 підприємств. «П’ять із них досі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів – попри участь у виготовленні ключових компонентів, зокрема елементів системи наведення, електродвигунів рульових приводів та підривників бойової частини», – додають у розвідці.

На початку квітня 2026 року російські структури публічно звітували про чергове постачання партії цих боєприпасів для потреб окупаційних військ. Українська розвідка ідентифікувала не лише основний завод, а й супутні підприємства, що забезпечують виробництво деталей.

«Держава-агресор Росія продовжує використовувати високоточні боєприпаси у війні проти України, спираючись на доступ до технологій і компонентів. Головне управління розвідки системно викриває ці ланцюги та закликає до посилення санкційного тиску, щоб позбавити агресора можливостей для ведення війни», – зазначили у розвідці.

«Главком» писав, що агенція оборонних закупівель ДОТ збільшила закупівлі інженерних мін і боєприпасів для дронів до рекордного рівня. За перші три місяці 2026 року було передано понад половину усіх мін і боєприпасів, які були поставлені за весь 2025 рік. Глава Міноборони зазначив, що інженерні міни знищують ворожу техніку та змушують її рухатися за сценарієм українських військових – у «вогневі мішки». Вартість однієї міни значно нижча за техніку, яку вона зупиняє або знищує.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення міжнародні партнери передали Україні сотні одиниць важкого озброєння, яке стало одним із ключових факторів стримування російської армії на полі бою. Україна отримала від союзників 688 танків, 516 гаубиць та 65 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Теги: ракета ворог росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Сьогодні, 09:53
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua