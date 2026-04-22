Крим стає військовим хабом РФ: ГУР назвав мету Кремля

Кремль масово мілітаризує півострів

Росія системно перетворює тимчасово окупований Крим на потужний військовий плацдарм і намагається максимально наситити півострів озброєнням. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк у коментарі для «Крим.Реалії», передає «Главком».

За його словами, Москва фактично повертає Крим до радянської моделі мілітаризації.

«Росія розглядає Крим як військовий плацдарм, який має бути максимально насичений зброєю – так, як це було за радянських часів», – сказав він.

За даними української розвідки, Крим використовується одразу в кількох напрямках.

По-перше, йдеться про ідеологічний контроль. Росія активно працює з населенням, зокрема з дітьми, формуючи лояльність до держави та армії ще з раннього віку.

По-друге, півострів перетворюють на суцільну військову базу. Кожен населений пункт, за словами Черняка, отримує свою роль у військовій системі.

Крім того, Росія намагається використовувати військово-промисловий комплекс для підтримки економіки регіону. Зокрема, робить ставку на виробництво безпілотників.

Водночас економічна ситуація в Криму залишається складною.

«Скільки б мільярдів туди не вкладали, там усе одно немає достатньо роботи і людям нічим займатися», – зазначив представник ГУР.

До слова, аналітик H.I. Sutton заявив, що з 2022 року росіяни розгорнули однотипні військові бази невідомого призначення одразу у трьох локаціях – в окупованому Криму, на Ладозькому озері та на узбережжі Білого моря.