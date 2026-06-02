Костюк – Світоліна: де дивитися історичний чвертьфінал «Ролан Гаррос»

Вперше в історії «Ролан Гаррос» відбудеться український чвертьфінал

Сьогодні, 2 червня 2026 року, у матчі 1/4 фіналу «Ролан Гаррос» між собою зіграють українки Марта Костюк та Еліна Світоліна. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру Костюк – Світоліна

Зустріч Марта та Еліни розпочнеться другим запуском на корті імені Філіппа Шатріє після гри Сорана Кирстя – Мірра Андрєєва. Орієнтовний час початку матчу – 14:00 за Києвом.

Гру Костюк – Світоліна у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Костюк – Світоліна: історія особистих зустрічей

Раніше Костюк та Світоліна грали одна з одною двічі. У 2018 році Еліна здолала Марту в третьому колі Australian Open, а в 2024 році Костюк взяла реванш в 1/16 фіналу WTA 1000 у Торонто, здобувши перемогу в трьох сетах.

Переможниця українського дербі у півфіналі «Ролан Гаррос» 2026 побореться проти сильнішої у протистоянні Сорана Кирстя – Мірра Андрєєва.

Варто зазначити, що вперше в історії «Ролан Гаррос» відбудеться український чвертьфінал.

У четвертому колі змагань обидві спортсменки здобули яскраві перемоги. Світоліна в трьох сетах розібралася зі швейцаркою Беліндою Бенчіч (4:6, 6:4, 6:0). Натомість Костюк вибила екслідерку світового рейтингу Ігу Свьонтек із Польщі (7:5, 6:1).

«Україна буде в півфіналі, тож це вже чудово. Я думаю, що цей турнір може бути одним із найкращих для нас. Це хороше досягнення для українського тенісу. У нас так багато чудових гравчинь у першій сотні, а ще є тенісистки поруч. У ситуації, що склалася через війну, через вторгнення – це справді складно. Я думаю, що це дуже надихає наступне покоління вірити, що колись можна буде грати на цьому корті та перемагати», – заявила Світоліна.