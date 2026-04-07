Україна встановила шість нових станцій з моніторингу якості повітря

В Україні розширили мережу моніторингу повітря

Система державного моніторингу якості повітря в Україні поповнилася шістьма новими індикативними станціями. Сучасне обладнання вже введено в експлуатацію та передає дані в кількох областях країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Повідомляється, що нові станції встановлені у стратегічно важливих регіонах:

Львівська область;

Івано-Франківська область (включно з агломерацією Івано-Франківськ);

Сумська область;

Запорізька область.

«Розбудова сучасної системи моніторингу повітря – це основа ефективної екологічної політики, яка відповідає стандартам ЄС. Достовірні дані дозволяють ухвалювати обґрунтовані рішення та краще захищати здоров’я людей», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович.

Станції працюють в автоматизованому режимі та забезпечують вимірювання ключових показників якості повітря, зокрема:

діоксиду азоту (NO₂);

озону (O₃);

оксиду вуглецю (CO);

твердих частинок (PM₁₀ та PM₂.₅).

Як зазначають у відомстві, наявність таких даних у реальному часі дозволяє екологам та медикам оперативно реагувати на критичні зміни стану атмосфери та попереджати населення про ризики.

Де стежити за якістю повітря

Зауважимо, стежити за якістю повітря можна на сайті SaveEcoBot.

Станом на 12:00 підвищений рівень забруднення повітря нині у Бучанському районі Київської області. Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) тут станом становить 107 – це шкідливий рівень для чутливих груп забруднення атмосферного повітря, який може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Що робити при забрудненому повітрі

Медики рекомендують дотримуватись таких правил:

Зачиняти вікна та двері, ущільняти отвори підручними засобами (скотч, зволожена тканина);

Вимкнути системи вентиляції, які затягують повітря з вулиці;

Увімкнути очищувач повітря або систему кондиціювання з фільтрацією повітря – якщо є;

Під час перебування на вулиці слід користуватися респіратором або захисною маскою. За

їхньої відсутності потрібно прикривати рот і ніс зволоженою тканиною; Робити вологе прибирання вдома та на робочих місцях;

Поставити наповнені водою ємності з великою площею поверхні для додаткового зволоження повітря в приміщенні;

Приймати душ декілька разів на день;

Пити достатню кількість води. Норма для дорослих – два-три літри на день. Також для відновлення втрачених солей та мікроелементів потрібно пити мінеральну лужну воду.

«Главком» писав, що у Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки. Через це оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Щодо погоди на вівторок, 7 квітня, то в регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, проте вдень пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.