Україна встановила шість нових станцій з моніторингу якості повітря

Лариса Голуб
glavcom.ua
Станції працюють в автоматизованому режимі та забезпечують вимірювання показників якості повітря
В Україні розширили мережу моніторингу повітря

Система державного моніторингу якості повітря в Україні поповнилася шістьма новими індикативними станціями. Сучасне обладнання вже введено в експлуатацію та передає дані в кількох областях країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Повідомляється, що нові станції встановлені у стратегічно важливих регіонах:

  • Львівська область;
  • Івано-Франківська область (включно з агломерацією Івано-Франківськ);
  • Сумська область;
  • Запорізька область.

«Розбудова сучасної системи моніторингу повітря – це основа ефективної екологічної політики, яка відповідає стандартам ЄС. Достовірні дані дозволяють ухвалювати обґрунтовані рішення та краще захищати здоров’я людей», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович.

Станції працюють в автоматизованому режимі та забезпечують вимірювання ключових показників якості повітря, зокрема:

  • діоксиду азоту (NO₂);
  • озону (O₃);
  • оксиду вуглецю (CO);
  • твердих частинок (PM₁₀ та PM₂.₅).

Як зазначають у відомстві, наявність таких даних у реальному часі дозволяє екологам та медикам оперативно реагувати на критичні зміни стану атмосфери та попереджати населення про ризики.

Де стежити за якістю повітря

Зауважимо, стежити за якістю повітря можна на сайті SaveEcoBot

Станом на 12:00 підвищений рівень забруднення повітря нині у Бучанському районі Київської області. Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) тут станом становить 107 – це шкідливий рівень для чутливих груп забруднення атмосферного повітря, який може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Що робити при забрудненому повітрі

Медики рекомендують дотримуватись таких правил:

  • Зачиняти вікна та двері, ущільняти отвори підручними засобами (скотч, зволожена тканина);
  • Вимкнути системи вентиляції, які затягують повітря з вулиці;
  • Увімкнути очищувач повітря або систему кондиціювання з фільтрацією повітря – якщо є;
  • Під час перебування на вулиці слід користуватися респіратором або захисною маскою. За
    їхньої відсутності потрібно прикривати рот і ніс зволоженою тканиною;
  • Робити вологе прибирання вдома та на робочих місцях;
  • Поставити наповнені водою ємності з великою площею поверхні для додаткового зволоження повітря в приміщенні;
  • Приймати душ декілька разів на день;
  • Пити достатню кількість води. Норма для дорослих – два-три літри на день. Також для відновлення втрачених солей та мікроелементів потрібно пити мінеральну лужну воду.

«Главком» писав, що у Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки. Через це оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Щодо погоди на вівторок, 7 квітня, то в регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, проте вдень пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Читайте також:

Читайте також

Трамп назвав війну в Ірані відповіддю на майже півстоліття насильства з боку режиму
Трамп назвав війну в Ірані відповіддю на майже півстоліття насильства з боку режиму
2 квiтня, 05:11
Попри спроби США та платформ соцмереж спростовувати фейки, нові хвилі дезінформації продовжують з’являтися і поширюватися
Пропаганда та ШІ стали ключовою зброєю Ірану у війні – аналіз The New York Times 
29 березня, 00:55
Примусової мобілізації жінок в Україні не буде
Мобілізація в Україні: ЗСУ розповіли, чи справді призиватимуть жінок
28 березня, 19:59
Експерти зазначають, що металургія відіграватиме ключову роль у післявоєнному відновленні країни
Попри війну, Україна зберігає позиції серед найбільших світових виробників сталі
24 березня, 15:37
ЗСУ вперто утримують позиції, фактично заважаючи російському командуванню посилити свої зусилля
Битва за Куп'янськ: огляд фронту і плани Росії на літо-осінь
23 березня, 11:28
Україна не чула жодного засудження з боку Угорщини про пошкодження нафтопроводу
Угорщина політизує питання ремонту нафтогону «Дружба» – МЗС
19 березня, 20:17
Ворог атакував Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла
16 березня, 06:38
Село Бориспіль Серишевського району Амурської області Росії
Нащадки українців Зеленого Клину приходять на землі своїх предків окупантами
9 березня, 17:00
Проблема у тому, що між Україною і Росією панує величезна ненависть, вважає Трамп
Трамп пояснив, чому насправді досі немає угоди про закінчення війни в Україні
7 березня, 17:58

Наука та освіта

Україна встановила шість нових станцій з моніторингу якості повітря
Україна встановила шість нових станцій з моніторингу якості повітря
«Це треба було робити давно». Ректор Університету Шевченка оцінив рішення влади про об'єднання вишів на периферії
«Це треба було робити давно». Ректор Університету Шевченка оцінив рішення влади про об'єднання вишів на периферії
Близько 20% науковців припинили займатися дослідженнями в Україні через війну – Міносвіти
Близько 20% науковців припинили займатися дослідженнями в Україні через війну – Міносвіти
Педагоги разом із проєктом «Знай свою Україну» інтегруватимуть народні ігри в освітній процес, – Гнат Коробко
Педагоги разом із проєктом «Знай свою Україну» інтегруватимуть народні ігри в освітній процес, – Гнат Коробко
Місячна місія: астронавти зробили унікальну світлину Землі (фото)
Місячна місія: астронавти зробили унікальну світлину Землі (фото)
Скандал на тисячу євро. Ректор Університету Шевченка розповів про претензії, які йому висунуло НАЗК
Скандал на тисячу євро. Ректор Університету Шевченка розповів про претензії, які йому висунуло НАЗК

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
