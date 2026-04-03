Іранський чиновник висміяв США після збиття американського літака

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: AP

 Іран підбив американський винищувач F-35. Інцидент стався у небі над південним заходом країни

Голова іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф виступив із критикою на адресу США після збиття американського літака над південно-західною частиною Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

У своєму акаунті в мережі X він іронічно зауважив, що дії Вашингтона деградували від планів щодо зміни режиму до пошуків власних пілотів.

За даними іранських державних ЗМІ, йдеться про винищувач F-15E Strike Eagle. Відомо, що щонайменше один член екіпажу катапультувався. Калібаф назвав ситуацію, що склалася, неймовірним прогресом та іронічно відгукнувся про спроможності опонентів.

Як відомо, в іранських медіа вже оприлюднили фото та відео, на яких нібито зафіксовано частини збитого літака та одне з катапультних крісел. Аналіз знімків уламків вказує на те, що йдеться про американський винищувач F-15. Також підконтрольні режиму аятол ЗМІ заявили, що інцидент стався у небі над південним заходом країни.

За даними Аxios, спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном. Пошуки ще одного пілота тривають. Варто зазначити, що Іран також розшукує членів екіпажу американського винищувача та пропонує нагороду тим, хто їх знайде.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35. Повітряне судно здійснило аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході. Згодом Центральне командування США заявило, що Іран не збив жодного американського винищувача від початку ескалації на Близькому Сході.

Читайте також

Трамп назвав війну в Ірані відповіддю на майже півстоліття насильства з боку режиму
Трамп назвав війну в Ірані відповіддю на майже півстоліття насильства з боку режиму
2 квiтня, 05:11
Politico: Цієї ночі Трамп оголосить про завершення війни з Іраном
Politico: Цієї ночі Трамп оголосить про завершення війни з Іраном
1 квiтня, 23:59
Наслідки прильотів у Золотоноші
Ворог атакував дронами Черкащину: є загиблі
1 квiтня, 15:24
В Україні триває 1498-й день повномасштабного вторгнення РФ
На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
1 квiтня, 06:55
Вашингтон вдарив по гаманцях «Хезболли»
США вдарили санкціями по глобальній мережі, яка таємно фінансувала «Хезболлу»
20 березня, 20:22
Російський Су-30 порушив кордон Естонії
Почалися провокації. Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії
20 березня, 09:49
Слідчі встановлюють усі обставини інциденту та мотив нападу
Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку
12 березня, 23:18
Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу
Окупанти атакували судно під прапором Панами: є постраждалі
5 березня, 09:14
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 723 танки
Втрати ворога станом на 4 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
4 березня, 06:43

Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
