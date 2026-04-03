Іранський чиновник висміяв США після збиття американського літака

Іран підбив американський винищувач F-35. Інцидент стався у небі над південним заходом країни

Голова іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф виступив із критикою на адресу США після збиття американського літака над південно-західною частиною Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

У своєму акаунті в мережі X він іронічно зауважив, що дії Вашингтона деградували від планів щодо зміни режиму до пошуків власних пілотів.

За даними іранських державних ЗМІ, йдеться про винищувач F-15E Strike Eagle. Відомо, що щонайменше один член екіпажу катапультувався. Калібаф назвав ситуацію, що склалася, неймовірним прогресом та іронічно відгукнувся про спроможності опонентів.

Як відомо, в іранських медіа вже оприлюднили фото та відео, на яких нібито зафіксовано частини збитого літака та одне з катапультних крісел. Аналіз знімків уламків вказує на те, що йдеться про американський винищувач F-15. Також підконтрольні режиму аятол ЗМІ заявили, що інцидент стався у небі над південним заходом країни.

За даними Аxios, спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном. Пошуки ще одного пілота тривають. Варто зазначити, що Іран також розшукує членів екіпажу американського винищувача та пропонує нагороду тим, хто їх знайде.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35. Повітряне судно здійснило аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході. Згодом Центральне командування США заявило, що Іран не збив жодного американського винищувача від початку ескалації на Близькому Сході.