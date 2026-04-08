В Ірані святкують перемир'я: мешканці Тегерана вийшли на вулиці

Іванна Гончар
фото: Reuters

Люди збираються у різних районах міста

У столиці Ірану, Тегерані місцеві жителі вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати оголошення про припинення вогню між Іраном і США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними іранського інформаційного агентства, люди збираються у різних районах міста, демонструючи підтримку домовленостям та висловлюючи надію на завершення війни.

На оприлюднених кадрах видно, як іранці святкують на вулицях, тримають прапор країни та вигукують різні гасла.

Перемир'я США та Ірану

У ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер грозився вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США. 

Своєю чергою Пакистан, який вже раніше виступав у ролі посередника між сторонами, закликав Трампа відтермінувати дедлайн ще на два тижні і дати шанс дипломатії, щоб зменшити темпи ескалації, дійти згоди і домовитись про припинення бойових дій.

Дедлайн Трампа для Ірану закінчувався о 03:00 год. за київським часом. За декілька годин до цього президент США дав короткі коментарі західним ЗМІ, де розповів про перемовини з іранцями.

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тереганом. Пізніше іранське керівництво вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході. 

Читайте також

Модель Ксенія Шевченко повідомила про загибель свого батька під час атаки шахедів
«Він згорів». У Нікополі росіяни вбили батька української моделі
Вчора, 18:08
На початку повномасштабного вторгнення Олександр Манькевич добровільно став на захист Батьківщини
Загинув під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Олександра Манькевича
30 березня, 09:00
Пожежа на терміналі триває
Четверту добу палає нафтовий термінал у Приморську: супутникові фото
26 березня, 19:43
Володимир Зеленський заявив про тиск США щодо Донбасу
Гарантії в обмін на Донбас? Зеленський розповів про жорстку умову США
25 березня, 21:29
Президент України Володимир Зеленський заявив, що український досвід знадобився США на Близькому Сході
США попросили Україну про допомогу у двох напрямках на Близькому Сході
20 березня, 13:44
Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026
Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026
13 березня, 21:22
Бєляєв боронив Україну у складі 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона калина» Національної гвардії України
Поліг під час боїв на запорізькому напрямку. Згадаймо Андрія Бєляєва
13 березня, 09:00
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
12 березня, 13:50
Як почуває себе російська економіка і чи допоможе їй війна в Ірані?
Хронічна хвороба економіки Путіна: лютий показав справжній стан
10 березня, 16:56

Політика

В Ірані святкують перемир'я: мешканці Тегерана вийшли на вулиці
В Ірані святкують перемир'я: мешканці Тегерана вийшли на вулиці
Перемир'я Трампа з Іраном викликало суперечки серед американських політиків
Перемир'я Трампа з Іраном викликало суперечки серед американських політиків
ЗМІ назвали дату перших прямих переговорів між США та Іраном
ЗМІ назвали дату перших прямих переговорів між США та Іраном
Ізраїль підтримав перемир'я, але очікував більшого – CNN
Ізраїль підтримав перемир'я, але очікував більшого – CNN
Перемир'я США та Ірану: Тереган розповів, що буде з Ормузькою протокою
Перемир'я США та Ірану: Тереган розповів, що буде з Ормузькою протокою
Іран заявив про історичну перемогу над США: заява Ради нацбезпеки
Іран заявив про історичну перемогу над США: заява Ради нацбезпеки

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
6 квiтня, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
