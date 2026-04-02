На Сумщині окупанти скинули фальшиві гроші з дронів: влада звернулася до громадян

«Сумчани, будьте уважні та обережні!»

На Сумщині зафіксовано випадки розповсюдження росіянами сфальсифікованих купюр за допомогою скидів із БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в. о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

«Сумчани, будьте уважні та обережні! Зафіксовано випадки розповсюдження ворогом сфальсифікованих купюр за допомогою БпЛА. На них можуть міститися провокаційні написи та QR-коди, що ведуть на ворожі інформаційні ресурси», – йдеться у повідомленні.

Кобзар наголосив: «У разі виявлення таких предметів – не піднімайте їх та негайно повідомляйте поліцію або ДСНС».

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій «під чужим прапором»: окупанти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.

Представники РФ можуть контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за «працівників правоохоронних органів». В інших випадках – використовують різні «легенди» та підходи.

До слова, 22% українців, завербованих російськими спецслужбами для здійснення терактів і диверсій, виявилися неповнолітніми. За словами речника СБУ, молодь є більш вразливою до психологічних маніпуляцій, оскільки не здатна повністю усвідомлювати наслідки своїх дій.