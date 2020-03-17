І нехай коронавірус зачекає: українські каноїсти показали, як готуються і смажать шашлики в Італії (фото)



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Українським веслувальникам комфортно на Сардинії Федерація веслування України

Наші спортсмени не панікують, знаходячись на Сардинії

Збірна України з веслування на байдарках і каное продовжує готуватися до літньої Олімпіади в Токіо на острові Сардинія, в Італії.

І хоч це не північ охопленої жахом коронавірусної інфекції країни, де знаходиться епіцентр спалаху пандемії, а острів на Півдні, де не зафіксовано жодного випадку захворювання, проте оптимізму і безстрашності українців можна тільки позаздрити.

Спортсмени виставили на групі профільної Федерації серію світлин, із яких можна зробити висновок, що вони не лише тренуються, а й відпочивають. Піднос насмажених шашликів до столу підносив особисто дворазовий олімпійський чемпіон, а нині наставник команди Юрій Чебан.

Зауважимо, що наразі олімпійські ліцензії здобули двоє представників чоловічої і семеро – жіночої команд України з веслування на байдарках і каное.