Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з веслування



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Анастасія Четверикова зробила для України медальний заспів Фото із соцмереж

Нагороду нашій команді принесла Анастасія Четверикова

Збірна України з веслування на байдарках і каное здобула першу медаль на чемпіонаті світу в Сеґеді (Угорщина).

У фіналі неолімпійської дисципліни каное-одиночки на дистанції 500 метрів Україну представляла Анастасія Четверикова. Зі старту заїзду Четверикова разом з білорускою Оленою Ноздрьовою і чинною чемпіонкою світу росіянкою Ксенією Курач пішла у відрив і залишила решту суперниць далеко позаду.

Однак українка не витримала темпу опоненток і не зуміла нав'язати боротьбу за золото, фінішувавши третьою. Цікаво, що Ноздрьовій вдалося взяти реванш за минулорічний чемпіонат світу, де вона фінішувала слідом за Курач, а на цей раз випередила росіянку.

Також варто відзначити, що Ноздрьова є дівчиною українського байдарочника Олега Кухарика.

На жаль, Кухарик не зміг повторити досягнення другої половинки і в своєму фіналі байдарки-одиночки на 500 метрів фінішував восьмим. Натомість дует байдарочниць Марія Повх/Людмила Куклиновська на дистанції 200 метрів став п'ятим, а байдарка-четвірка у складі Василя Смілки, Віталія Бистревского, Дмитра Беспалька і Віталія Брезицького стала дев'ятою на дистанції 1000 метрів.