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    Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з веслування

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    Анастасія Четверикова зробила для України медальний заспів - Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з веслування
    Анастасія Четверикова зробила для України медальний заспів
    Фото із соцмереж

    Нагороду нашій команді принесла Анастасія Четверикова

    Збірна України з веслування на байдарках і каное здобула першу медаль на чемпіонаті світу в Сеґеді (Угорщина).

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    У фіналі неолімпійської дисципліни каное-одиночки на дистанції 500 метрів Україну представляла Анастасія Четверикова. Зі старту заїзду Четверикова разом з білорускою Оленою Ноздрьовою і чинною чемпіонкою світу росіянкою Ксенією Курач пішла у відрив і залишила решту суперниць далеко позаду.

    Однак українка не витримала темпу опоненток і не зуміла нав'язати боротьбу за золото, фінішувавши третьою. Цікаво, що Ноздрьовій вдалося взяти реванш за минулорічний чемпіонат світу, де вона фінішувала слідом за Курач, а на цей раз випередила росіянку.

    Також варто відзначити, що Ноздрьова є дівчиною українського байдарочника Олега Кухарика.

    На жаль, Кухарик не зміг повторити досягнення другої половинки і в своєму фіналі байдарки-одиночки на 500 метрів фінішував восьмим. Натомість дует байдарочниць Марія Повх/Людмила Куклиновська на дистанції 200 метрів став п'ятим, а байдарка-четвірка у складі Василя Смілки, Віталія Бистревского, Дмитра Беспалька і Віталія Брезицького стала дев'ятою на дистанції 1000 метрів.

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    чемпіонат світу веслування Збірна України Олег Кухарик Марія Повх Людмила Куклиновська Анастасія Четверикова Василь Смілка Віталій Брезицький Дмитро Беспалько Віталій Бистревський веслування на байдарках і каное Олена Ноздрьова Ксенія Курач
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