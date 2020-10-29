І тут Москва. Усик розповів, який його улюблений фільм



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Олександр Усик розповів, який він кіноман Світлина - Matchroom Boxing

Боксер ділиться своїми смаками з англійською публікою

Український супертяж Олександр Усик закінчує підготовку до поєдинку з британцем Дереком Чісорою, який відбудеться найближчої суботи, 31 жовтня. У ці дні українець бере участь в різних заходах у Лондоні.

Зокрема 33-річний кримчанин відповів на бліц-запитання вболівальників, які вони поставили через сторінку в Twitter промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Поміж іншого боксер назвав улюбленим совєцький фільм «Москва сльозам не вірить». Алкогольні напої він не сильно шанує, але не відмовився б від пива чи рому. Найскладнішими суперниками в своїй кар'єрі він вважає росіянина Артура Бетербієва в любителях і британця Тоні Белью – в професіоналах.

Особливістю тренувань перед боями в суперважкому дивізіоні він назвав лише спаринги з більшими бійцями. А якби була нагода, Олександр хотів би зійтися на рингу зі своїм кумиром – Могаммедом Алі.

Нагадаємо, що 31 жовтня в Лондоні Усик і Чісора будуть боротися за звання офіційного претендента на чемпіонський пояс WBO, яким володіє англієць Ентоні Джошуа.