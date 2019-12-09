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    Ібрагімович відмовився переходити в «Болонью»

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    Ібрагімович відмовився переходити в «Болонью»

    До Ібрагімовича також проявляють інтерес «Наполі» і «Мілан»

    Спортивний директор «Болоньї» Вальтер Сабатіні заявив, що шведський нападник Златан Ібрагімович не стане гравцем «Болоньї».

    «Ібрагімович не перейде в «Болонью». У нас була прекрасна пропозиція, але Златан зробив інший вибір, який був більш цікавим для нього з професійної точки зору», - наводить слова Сабатіні сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

    Раніше повідомлялося, що інтерес до Ібрагімовичу проявляють «Наполі» і «Мілан».

    Останнім клубом Златана був «Лос-Анджелес Гелаксі». Раніше сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

    1 січня 2020 року 38-річний форвард офіційно стане вільним агентом. В минулому сезоні Ібрагімович взяв участь в 31 матчі за «Лос-Анджелес Гелаксі». На його рахунку 31 забитий м'яч і 8 результативних передач.

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