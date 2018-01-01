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    Ігор Худоб'як погодився продовжити кар'єру в «Акжайику»

    Ігор Худоб'як грав за «Карпати» в 2005-2013 роках і з 2014-го по теперішній час
    Колишній півзахисник «Карпат» Ігор Худоб'як дав згоду на перехід в «Акжайик». Інформація про деталі потенційного трансферу 32-річного футболіста не наводиться, повідомляє телеканал Футбол 1. Нагадаємо, що лише нещодавно багаторічний капітан львів'ян оголосив про свій відхід з «Карпат». Ігор Худоб'як грав за
    • Сьогодні, 11:31
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    Ігор Худоб'як. Фото: ФК Карпати
    Ігор Худоб'як. Фото: ФК Карпати

    Ігор Худоб'як грав за «Карпати» в 2005-2013 роках і з 2014-го по теперішній час

    Колишній півзахисник «Карпат» Ігор Худоб'як дав згоду на перехід в «Акжайик».

    Інформація про деталі потенційного трансферу 32-річного футболіста не наводиться, повідомляє телеканал Футбол 1.

    Нагадаємо, що лише нещодавно багаторічний капітан львів'ян оголосив про свій відхід з «Карпат».

    Ігор Худоб'як грав за «Карпати» в 2005-2013 роках і з 2014-го по теперішній час. Є рекордсменом «левів» за кількістю матчів - сумарно на його рахунку 309 поєдинків і 37 голів (у тому числі в цьому сезоні - 16 матчів і 1 гол).

    Крім того, Ігор в минулому виступав за івано-франківський «Спартак», ФК «Ростов», а також провів 6 матчів за збірну України.

    Головним тренером «Акжайика» з недавніх пір є український фахівець Володимир Мазяр, який вже запросив в команду співвітчизників Адерінсолу Есеола, Андрія Ткачука та Сергія Басова.

    Джерело: sportarena.com

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