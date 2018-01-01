Ігор Худоб'як погодився продовжити кар'єру в «Акжайику»

Ігор Худоб'як грав за «Карпати» в 2005-2013 роках і з 2014-го по теперішній час

Колишній півзахисник «Карпат» Ігор Худоб'як дав згоду на перехід в «Акжайик». Інформація про деталі потенційного трансферу 32-річного футболіста не наводиться, повідомляє телеканал Футбол 1. Нагадаємо, що лише нещодавно багаторічний капітан львів'ян оголосив про свій відхід з «Карпат». Ігор Худоб'як грав за



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Ігор Худоб'як. Фото: ФК Карпати

Ігор Худоб'як грав за «Карпати» в 2005-2013 роках і з 2014-го по теперішній час

Колишній півзахисник «Карпат» Ігор Худоб'як дав згоду на перехід в «Акжайик».

Інформація про деталі потенційного трансферу 32-річного футболіста не наводиться, повідомляє телеканал Футбол 1.

Нагадаємо, що лише нещодавно багаторічний капітан львів'ян оголосив про свій відхід з «Карпат».

Ігор Худоб'як грав за «Карпати» в 2005-2013 роках і з 2014-го по теперішній час. Є рекордсменом «левів» за кількістю матчів - сумарно на його рахунку 309 поєдинків і 37 голів (у тому числі в цьому сезоні - 16 матчів і 1 гол).

Крім того, Ігор в минулому виступав за івано-франківський «Спартак», ФК «Ростов», а також провів 6 матчів за збірну України.

Головним тренером «Акжайика» з недавніх пір є український фахівець Володимир Мазяр, який вже запросив в команду співвітчизників Адерінсолу Есеола, Андрія Ткачука та Сергія Басова.

Джерело: sportarena.com