«Карпати» покинув досвідчений півзахисник
- Вчора, 22:50
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Ігор Худоб'як. Фото: Football.ua
У поточному сезоні 32-річний українець провів 16 матчів у складі львівського клубу
Півзахисник «Карпат» Ігор Худоб'як припинив співпрацю з львівським клубом.
Про це повідомляє прес-служба львівського клубу на своїй сторінці у Твіттер.
У поточному сезоні 32-річний українець провів 16 матчів у складі «Карпат», в яких забив один гол і зробив один асист.
Зазначимо, що «зелено-білі» зміцнили свої ряди грузинським захисником Нікою Сандохадзе, який вже встиг зіграти у кількох контрольних матчах на зборі у Туреччині.
Після цього львів'яни узаконили свої відносини ще з двома легіонерами - колумбійськими нападниками Джонатаном Бедоєю та Маурісіо Кортесом.