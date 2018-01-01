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    «Карпати» покинув досвідчений півзахисник

    У поточному сезоні 32-річний українець провів 16 матчів у складі львівського клубу
    Півзахисник «Карпат» Ігор Худоб'як припинив співпрацю з львівським клубом. Про це повідомляє прес-служба львівського клубу на своїй сторінці у Твіттер. У поточному сезоні 32-річний українець провів 16 матчів у складі «Карпат», в яких забив один гол і зробив один асист. Зазначимо, що «зелено-білі» зміцнили
    • Вчора, 22:50
    • Розсилка
    Ігор Худоб'як. Фото: Football.ua
    Ігор Худоб'як. Фото: Football.ua

    У поточному сезоні 32-річний українець провів 16 матчів у складі львівського клубу

    Півзахисник «Карпат» Ігор Худоб'як припинив співпрацю з львівським клубом.

    Про це повідомляє прес-служба львівського клубу на своїй сторінці у Твіттер.

    У поточному сезоні 32-річний українець провів 16 матчів у складі «Карпат», в яких забив один гол і зробив один асист.

    Зазначимо, що «зелено-білі» зміцнили свої ряди грузинським захисником Нікою Сандохадзе, який вже встиг зіграти у кількох контрольних матчах на зборі у Туреччині.

    Після цього львів'яни узаконили свої відносини ще з двома легіонерами - колумбійськими нападниками Джонатаном Бедоєю та Маурісіо Кортесом.

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