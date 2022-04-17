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    «Ігри нескорених»: український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі

    «Ігри нескорених»: український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі
    фото: Invictus Games: Team Ukraine

    Українці успішно стартували на змаганнях

    Збірна України виборола першу золоту медаль на Invictus Games – «Іграх нескорених», що проходять у Гаазі (Нідерланди).

    Як повідомила офіційна сторінка української команди у Facebook, перше місце у штовханні ядра посів Родіон Сітдіков з результатом 9,46 метра.

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    «Ігри нескорених»: український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі
    «Ігри нескорених»: український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі
    «Ігри нескорених»: український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі
    «Ігри нескорених»: український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі

    Крім того, срібло та бронзу у перший день змагань Україні принесли Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках у довжину.

    «Ігри нескорених» – міжнародні змагання, у яких беруть участь колишні та діючі військовослужбовці, які постраждали під час служби. Турнір був організований британським принцом Гаррі та проводиться у різних країнах з 2014 року.

    Теги: росія окупанти війна Нідерланди Збірна України українці Україна Ігри нескорених окупація #stoprussia
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    «Ігри нескорених»: український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі