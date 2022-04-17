«Ігри нескорених»: український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі

Українці успішно стартували на змаганнях

Збірна України виборола першу золоту медаль на Invictus Games – «Іграх нескорених», що проходять у Гаазі (Нідерланди).

Як повідомила офіційна сторінка української команди у Facebook, перше місце у штовханні ядра посів Родіон Сітдіков з результатом 9,46 метра.

Крім того, срібло та бронзу у перший день змагань Україні принесли Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках у довжину.

«Ігри нескорених» – міжнародні змагання, у яких беруть участь колишні та діючі військовослужбовці, які постраждали під час служби. Турнір був організований британським принцом Гаррі та проводиться у різних країнах з 2014 року.