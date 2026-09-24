Ігрові футболки, квитки та бонуси – GGBET запускає GG.FAN, програму лояльності для фанатів спорту

25 ставок на матчі обраної команди відкривають першу особливу відзнаку вболівальника

23 вересня на платформі ggbet.ua стартувала GG.FAN – програма лояльності, у якій вболівальники можуть перетворювати ставки на матчі улюбленої команди на ексклюзивні предмети. Лімітовані пропозиції доступні для фанатів ФК «Динамо» Київ, ФК «Полісся» Житомир та фанатів українського баскетболу. У колекціях команд – ігрові футболки, бонуси, квитки на домашні матчі та багато іншого.

З 23 вересня кожна ставка на матч «Полісся», «Динамо», матчів збірної з баскетболу та Суперліги GGBET з коефіцієнтом від 1.75 автоматично зараховуватиметься в рамках програми лояльності. Додаткових реєстрацій для участі не потрібно – достатньо увійти/зареєструватись безпосередньо на платформі ggbet.ua.

За кожні 100 гривень сукупної суми ставок на матчі команд учасникам нараховуватимуться 250 коінів, які можна обміняти на бонуси і ексклюзивні предмети.

25 ставок на матчі обраної команди відкривають першу особливу відзнаку вболівальника – бейдж Бронзовий фан для кастомізації ігрового профілю і додаткові 10 000 коінів. 50 ставок приносять статус Срібний фан і 25 000 коінів. Найголовніший статус – Золотий фан – і 50 000 коінів можна отримати за 100 ставок.

Важливо: кожна з команд має свою систему накопичення ставок, і отримання нагород діє в межах матчів конкретної команди.

Накопичені коіни можна обміняти на:

ігрову футболку команд сезону 2026/2027;

квитки на домашні матчі «Полісся», «Динамо» та баскетбольні матчі Суперліги GGBET;

фан-бокс, який містить унікальні аватар і рамку для кастомізації власного профілю, а також фрібет 500 грн*;

цифрові аватари гравців: «Динамо» – аватари Миколи Шапаренка, Володимира Бражка і Андрія Ярмоленка, «Полісся» – аватари Владислава Велетня, Олександра Назаренка і Богдана Міхайліченка, збірна з баскетболу – аватари Олексія Леня, Святослава Михайлюка і В’ячеслава Боброва;

кастомну рамку профілю в стилі улюбленої команди.

Більше про правила участі в GG.FAN, обмін коїнів та інші подробиці тут.

Нагадаємо, що з 2025 GGBET є титульним спонсором «Динамо» та офіційним спонсором «Полісся», а з 2026 року – титульним партнером ФБУ, титульним спонсором національних чоловічої та жіночої збірних України з баскетболу та Чемпіонату України з баскетболу 3х3.