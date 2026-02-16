Головна Спорт Новини
Колишній вундеркінд «Ліверпуля» був затриманий в аеропорту за напад на людину

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Джордон Айб вкотре отримав проблеми із законом
фото: ФК «Локомотив» (Софія)

Британські правоохоронці розслідують справу щодо нереалізованого футбольного таланта

Екснападник англійського «Ліверпуля» Джордон Айб отримав звинувачення у завданні тілесних ушкоджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sun.

Футболіст був затриманий після повернення до Сполученого Королівства. Айб прилетів із Болгарії в лондонський аеропорт «Лутон». Поліцейські забрали нападника за мотивами інциденту, що трапився 14 грудня.

Айбу призначили заставу. На початку березня він повинен постати перед магістратським судом Кройдона. Раніше футболіст визнав себе винним у справі щодо використання підроблених рецептів для отримання снодійного.

Чим відомий Джордон Айб

Уродженець Лондона, виховувався в академії скромного «Вікома». Дебютував за «синіх» в англійській Лізі 1 у сезоні 2011/12.

Згодом на Айба накинув оком «Ліверпуль» і віддав за нього 600 тисяч фунтів. Таланта поступово підводили до першої команди, щоб він із часом замінив іншу перлину – Рахіма Стерлінга.

Останнього продали влітку 2015 року. Айб у 20 років став основним і провів 41 поєдинок у всіх турнірах, у яких оформив чотири м'ячі та чотири асисти. А після сезону «Ліверпуль» несподівано продав вінгера.

Падіння Джордона Айба

«Борнмут» віддав за нападника 18 млн євро. Айб спершу був основним в англійському середняку, але поступово втратив місце в складі. Далі кар'єра вінгера пішла на спад.

У грудні 2019 року Айб отримав звинувачення за втечу з місця ДТП і необережну їзду після того, як врізався в кав'ярню у Бромлі. На початку 2021-го футболіст розповів про психологічні проблеми та боротьбу з депресією.

Англієць намагався перезапустити кар'єру в Туреччині та в аматорах. Восени він несподівано підписав контракт із софійським «Локомотивом». Утім, досі жодного офіційного поєдинку Айб у складі «залізничників» не провів.

Тим часом українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Ексзірка збірної Англії Деле Аллі програв у казино 150 тисяч фунтів за кілька днів. Хавбек вподобав лондонський гральний заклад The Victoria. Туди нині безробітний футболіст навідуються щоночі, щоб пограти покер за столами з великими ставками.

НОВИНИ ФУТБОЛУ

