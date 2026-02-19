Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Чотири голи за один матч плей-офф турніру не залишили шансів конкурентів

Нападник англійського «Ньюкасла» Ентоні Гордон став найкращим футболістом Ліги чемпіонів за підсумками перших поєдинків 1/16 фіналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Англієць феєрично зіграв проти азербайджанського «Карабаху». Гордон зявився на вістрі атак «сорок» і зробив каре – забив чотири м'ячі впродовж матчу. Два голи форвард оформив із 11-метрової позначки.

Заспів Гордона підтримали Малік Тшау та Джейкоб Мерфі. «Ньюкасл» здобув розгромну перемогу (6:1) та фактично гарантував команді місце в 1/8 фіналу. На цій стадії суперником «сорок» буде лондонський «Челсі» або іспанська «Барселона».

У нинішньому сезоні Гордон забив 14 м'ячів за 34 поєдинки в усіх турнірах. Левова частка з них – 10 голів – припадає на Лігу чемпіонів. Він став лише другим англійцем після Гаррі Кейна з чотирма м'ячами в одному матчі турніру.

