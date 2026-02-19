Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Ентоні Гордон самотужки розібрався з «Карабахом»
фото: Reuters

Чотири голи за один матч плей-офф турніру не залишили шансів конкурентів

Нападник англійського «Ньюкасла» Ентоні Гордон став найкращим футболістом Ліги чемпіонів за підсумками перших поєдинків 1/16 фіналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Англієць феєрично зіграв проти азербайджанського «Карабаху». Гордон зявився на вістрі атак «сорок» і зробив каре – забив чотири м'ячі впродовж матчу. Два голи форвард оформив із 11-метрової позначки.

Заспів Гордона підтримали Малік Тшау та Джейкоб Мерфі. «Ньюкасл» здобув розгромну перемогу (6:1) та фактично гарантував команді місце в 1/8 фіналу. На цій стадії суперником «сорок» буде лондонський «Челсі» або іспанська «Барселона».

У нинішньому сезоні Гордон забив 14 м'ячів за 34 поєдинки в усіх турнірах. Левова частка з них – 10 голів – припадає на Лігу чемпіонів. Він став лише другим англійцем після Гаррі Кейна з чотирма м'ячами в одному матчі турніру.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Ексзірка збірної Англії Деле Аллі програв у казино 150 тисяч фунтів за кілька днів. Хавбек вподобав лондонський гральний заклад The Victoria. Туди нині безробітний футболіст навідуються щоночі, щоб пограти покер за столами з великими ставками.

Читайте також:

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Ньюкасл Юнайтед»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деле Аллі знайшов розраду в гральному закладі
Ексзірка збірної Англії з футболу програв у казино £150 тисяч за кілька днів
11 лютого, 16:03
Михайло Мудрик став трансферним провалом «Челсі»
Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії
12 лютого, 16:01
Александер Чеферін не підтримав заклик повернути росіян
Чеферін озвучив позицію УЄФА щодо повернення Росії
12 лютого, 18:29
Майкл Каррік перезапустив сезон «Манчестер Юнайтед»
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» завоював перший приз чемпіонату Англії
13 лютого, 14:54
Джордон Айб вкотре отримав проблеми із законом
Колишній вундеркінд «Ліверпуля» був затриманий в аеропорту за напад на людину
16 лютого, 14:32
Букайо Сака грає в «Арсеналі» з дитинства
«Арсенал» зробив зірку збірної Англії найоплачуванішим гравцем команди
17 лютого, 18:03

Новини

Українські авіамодельєри здобули три нагороди на етапах Кубка світу
Українські авіамодельєри здобули три нагороди на етапах Кубка світу
«Карпати» підсилилися новачком із чемпіонату Іспанії
«Карпати» підсилилися новачком із чемпіонату Іспанії
Вперше за 54 роки іспанський спортсмен здобув золото зимової Олімпіади
Вперше за 54 роки іспанський спортсмен здобув золото зимової Олімпіади
«Селтік» – «Штутгарт». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
«Селтік» – «Штутгарт». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
Тренерка з РФ влаштувала істерику через відсутність російського фігуриста на показових виступах на Олімпіаді
Тренерка з РФ влаштувала істерику через відсутність російського фігуриста на показових виступах на Олімпіаді
Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua