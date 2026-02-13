Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» завоював перший приз чемпіонату Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» завоював перший приз чемпіонату Англії
Майкл Каррік перезапустив сезон «Манчестер Юнайтед»
фото: Reuters

Молодий фахівець феєрично розпочав роботу з манкуніанцями

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік визнаний тренером місяця в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

44-річний менеджер став біля керма «червоних дияволів» лише в середині січня. Утім, у трьох турах до кінця місяця його підопічні здобули три перемоги. Зокрема, манкуніанці перемогли принципових суперників – «Манчестер Сіті» (2:0) та лондонський «Арсенал» (3:2).

Для Карріка приз найкращого тренера місяця в АПЛ став першим у кар'єрі. Раніше керівництво МЮ призначило англійця до кінця сезону. Сам фахівець погодився на таку пропозицію, розраховуючи влітку отримати запрошення від іншого колективу Прем'єр-ліги.

У нинішньому сезоні АПЛ ще жоден тренер не виграв нагороду місяця бодай двічі. Більше того, з шести переможців номінації двох менеджерів уже встигли звільнити. Без роботи залишилися попередник Карріка Рубен Аморім і екскерманич лондонського «Челсі» Енцо Мареска.

Раніше англійський «Ноттінгем» відправив у відставку Шона Дайча. Англійський тренер став третім звільненим керманичем «Форест» у нинішньому сезоні. Раніше на двері вказали Нуну Ешпіріту Санту та Анже Постекоглу.

Напередодні лондонський «Тоттнем» звільнив із посади керманича команди Томаса Франка. Данець очолив «шпор» у міжсезоння. З ним на чолі лондонці впевнено пробилися в 1/8 фіналу, але мають посередні результати в АПЛ.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Манчестер Юнайтед

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Яремчук легіонером у Лізі 1 більше не вважатиметься
Українські футболісти перестануть бути легіонерами в десятьох чемпіонатах
10 лютого, 16:39
Роберто Де Дзербі завершив французький вояж
Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції
11 лютого, 10:18
Мохамед Салах цього разу справді розглядає переїзд на Близький Схід
Саудівська Аравія націлилася на суперзірку чемпіонату Англії
11 лютого, 11:38
Томас Франк затримався в «Тоттнемі» лише на півроку
Переможець Ліги Європи звільнив головного тренера
11 лютого, 13:18
Деле Аллі знайшов розраду в гральному закладі
Ексзірка збірної Англії з футболу програв у казино £150 тисяч за кілька днів
11 лютого, 16:03
Шон Дайч потрапив під гарячу руку Евангелоса Марінакіса
Титулований англійський клуб звільнив третього тренера за півроку
Вчора, 13:01
Томас Тухель визначився з майбутнім
Зірковий тренер продовжив контракт із фіналістом футбольного Євро-2024
Вчора, 15:22
Михайло Мудрик став трансферним провалом «Челсі»
Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії
Вчора, 16:01
Карло Анчелотті не змінюватиме місце роботи
Збірна Бразилії визначилася з майбутнім Анчелотті
Сьогодні, 14:34

Новини

Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» завоював перший приз чемпіонату Англії
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» завоював перший приз чемпіонату Англії
Іспанський клуб із особливою кадровою філософією отримав бан ФІФА
Іспанський клуб із особливою кадровою філософією отримав бан ФІФА
Перший коментар Гераскевич після слухання справи про його дискваліфікацію у CAS
Перший коментар Гераскевич після слухання справи про його дискваліфікацію у CAS
Збірна Бразилії визначилася з майбутнім Анчелотті
Збірна Бразилії визначилася з майбутнім Анчелотті
Президент ФІФА отримав подарунок зі зруйнованої футбольної академії в Україні
Президент ФІФА отримав подарунок зі зруйнованої футбольної академії в Україні
Легендарний хокеїст звинуватив очільницю МОК Ковентрі у лицемірстві
Легендарний хокеїст звинуватив очільницю МОК Ковентрі у лицемірстві

Новини

Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27
Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua