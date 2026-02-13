Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» завоював перший приз чемпіонату Англії

Молодий фахівець феєрично розпочав роботу з манкуніанцями

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік визнаний тренером місяця в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

44-річний менеджер став біля керма «червоних дияволів» лише в середині січня. Утім, у трьох турах до кінця місяця його підопічні здобули три перемоги. Зокрема, манкуніанці перемогли принципових суперників – «Манчестер Сіті» (2:0) та лондонський «Арсенал» (3:2).

Для Карріка приз найкращого тренера місяця в АПЛ став першим у кар'єрі. Раніше керівництво МЮ призначило англійця до кінця сезону. Сам фахівець погодився на таку пропозицію, розраховуючи влітку отримати запрошення від іншого колективу Прем'єр-ліги.

У нинішньому сезоні АПЛ ще жоден тренер не виграв нагороду місяця бодай двічі. Більше того, з шести переможців номінації двох менеджерів уже встигли звільнити. Без роботи залишилися попередник Карріка Рубен Аморім і екскерманич лондонського «Челсі» Енцо Мареска.

Раніше англійський «Ноттінгем» відправив у відставку Шона Дайча. Англійський тренер став третім звільненим керманичем «Форест» у нинішньому сезоні. Раніше на двері вказали Нуну Ешпіріту Санту та Анже Постекоглу.

Напередодні лондонський «Тоттнем» звільнив із посади керманича команди Томаса Франка. Данець очолив «шпор» у міжсезоння. З ним на чолі лондонці впевнено пробилися в 1/8 фіналу, але мають посередні результати в АПЛ.