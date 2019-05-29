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    Інспектори ФІБА перевірили заявку Запоріжжя на чемпіонат Європи

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    Інспекція ФІБА в Запоріжжі - Інспектори ФІБА перевірили заявку Запоріжжя на чемпіонат Європи
    Інспекція ФІБА в Запоріжжі
    ФБУ

    У місті мають відбутися матчі групового етапу жіночого ЄвроБаскета-2021

    Напередодні Запоріжжя відвідала інспекція ФІБА. Головна мета – перевірити готовність міста приймати матчі жіночого чемпіонату Європи з баскетболу 2021 року.

    Міський голова Володимир Буряк зустрівся з представниками ФІБА. Запевнив, що міська влада зацікавлена у проведенні такого турніру у місті, готова всебічно сприяти у вирішенні можливих питань проведення змагань.

    У місті мають відбутися поєдинки групового етапу для двох груп. Серед них має бути і збірна України. Ще дві групи гратимуть у Стокгольмі, адже Україна претендує на чемпіонат Європи спільно зі Швецією.

    У Запоріжжі матчі мають відбуватися в оновленому Палаці спорту «Юність». У ньому вже грають поєдинки гандбольної Ліги чемпіонів, баскетбольної Суперліги. Тут також грала поєдинок кваліфікації чемпіонату світу чоловіча національна збірна України.

    Матчі плей-оф чемпіонату Європи мають відбуватися в столичному Палаці спорту. Саме з Києва напередодні й почали інспекцію представники ФІБА.

    За чемпіонат Європи 2021 року також веде боротьбу спільна заявка Іспанії та Франції. Переможця тендеру ФІБА назве 15 липня.

     Читайте також: Інспектори ФІБА перевірили заявку України на чемпіонат Європи
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