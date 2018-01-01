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    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея

    Четвертий день «Шахтар» тренується під значними навантаженнями
    У четвер, 18 січня, вранці команду чекала інтенсивна двогодинна сесія, спрямована на функціональний розвиток і витривалість. Перш ніж перейти до роботи з м'ячами, донеччани провели тривалу розминку на велотренажерах, а також з використанням спеціального обладнання, що забезпечує додаткове навантаження на м'язи. Завершилося заняття серією бігових
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    Усі фото ФК «Шахтар»

    Четвертий день «Шахтар» тренується під значними навантаженнями

    У четвер, 18 січня, вранці команду чекала інтенсивна двогодинна сесія, спрямована на функціональний розвиток і витривалість.

    Перш ніж перейти до роботи з м'ячами, донеччани провели тривалу розминку на велотренажерах, а також з використанням спеціального обладнання, що забезпечує додаткове навантаження на м'язи.

    Завершилося заняття серією бігових вправ, інформує офіційний сайт донецького клубу.

    Разом з Максимом Малишевим за окремою програмою займається Микола Матвієнко.

    «На тренуванні підвернув гомілкостоп. Пошкодження не серйозне, потрібен час, щоб зійшов набряк. Зараз з клубними реабілітологами займаюся у фітнес-центрі, роблю невеликі пробіжки», - розповів Матвієнко.

    «У Белеку чудові умови, є все необхідне і для підготовчого процесу, і для відновлення – залишається тільки працювати у повну силу», - додав він.

    «Шахтар» продовжує тренуватися у дворазовому режимі. Увечері у планах у команди фітнес і робота на полі.

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    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея
    Інтенсивні тренування «Шахтаря» у Туреччині: робота на витривалість без Малишева та Матвієнка. Фотогалерея

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