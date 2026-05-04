«Інтер» активував опцію викупу оборонця «Манчестер Сіті»

glavcom.ua
Мануель Аканджі доклався до чемпіонського титулу
фото: ФК «Інтер»

Новий чемпіон Італії оформить повноцінний трансфер центрбека

Міланський «Інтер» зобовязаний викупити досвідченого швейцарця Мануеля Аканджі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Оборонець перебрався до лав «нерадзуррі» 1 вересня на правах оренди. Угода коштувала італійському гранду 1 млн євро. Водночас у договорі сторони передбачили опцію викупу Аканджі за 15 млн.

Пункт активувався автоматично після завоювання «Інтером» Скудетто. Напередодні «нерадзуррі» переграли «Парму» (2:0) та достроково стали чемпіонами Італії. У міжсезоння швейцарський центрбек стане футболістом «Інтера» на постійній основі.

Аканджі в нинішньому сезоні провів 44 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи. Раніше він також захищав кольори дортмундської «Боруссії» та «Базеля» на батьківщині.

До слова, керманич «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, «Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії. Воротар лондонського «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо повинен приєднатися до «нерадзуррі» влітку. На «Джузеппе Меацца» він стане основним голкіпером.

Український дзюдоїст Єршов виборов першу медаль у кар'єрі на Грендслемі
Тренер збірної України з хокею озвучив завдання команди на Чемпіонаті світу 2026
