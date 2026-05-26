Збірна України з волейболу визначилася із заявкою на Лігу націй 2026

Святослав Василик
Чоловіча збірна України з волейболу вдруге стартує в престижні Лізі націй
фото: volleyballworld.com
«Синьо-жовті» стартують в Лізі націй 10 червня матчем проти Японії

Чоловіча збірна України з волейболу визначилася з розширеним складом на сезон чоловічої Ліги націй-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт турніру.

«Синьо-жовті» готуються вдруге стартувати у провідній щорічній серії, яка кожного сезону збирає найсильніші збірні світу. До розширеного складу увійшли 30 волейболістів. На матчі він скорочуватиметься удвічі – командам дозволено заявляти на одну гру до 14 гравців.

Розширена заявка збірної України на Лігу націй-2026

  • Зв’язуючі: Юрій Синиця (Хебей, Китай), Сергій Євстратов (Леви, Чехія), Дмитро Долгополов (Нафтохімік, Болгарія), Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни)
  • Діагональні: Дмитро Шаповал (Аркада, Румунія), Василь Тупчій (Барком-Кажани), Данило Уривкін (Епіцентр-Подоляни), Максим Тонконог (Фано, Італія), Євгеній Бойко (Решетилівка), Олександр Бойко (Тонно Калліпо, Італія)
  • Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Тимофій Полуян (Мілон, Греція), Олександр Наложний, Микита Лубан (Епіцентр-Подоляни – обидва), Євгеній Кісілюк (Рапід, Румунія), Едуард Штерик (Епіцентр-Подоляни / Україна U-20)
  • Центральні блокуючі: Микола Куц, Владислав Щуров (Барком-Кажани), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Валерій Тодуа (Бенфіка, Португалія), Максим Дрозд, Олександр Коваль (обидва – Епіцентр-Подоляни), Руслан Черватюк, Денис Велецький, Андрій Челеняк (Епіцентр-Подоляни / Україна U-20)
  • Ліберо: Олександр Бойко (Епіцентр-Подоляни), Ярослав Пампушко (Барком-Кажани), Микола Джуль (Епіцентр-Подоляни / Україна U-20)

До списку увійшли лідери «синьо-жовтих», які пропускали товариський турнір у Польщі через догравання клубного сезону, – центральний блокуючий Юрій Семенюк, догравальник Олег Плотницький та діагональний Василь Тупчій.

Найбільше волейболістів (11) долучаться до збірної зі структури «Епіцентра-Подолян» – першої та другої команд, які цього сезону розіграли між собою звання чемпіонів української Суперліги. Львівський клуб «Барком-Кажани", який виступає у чемпіонаті польської Плюс-ліги, делегує п'ятьох гравців.

Сезон чоловічої Ліги націй для України стартує 10 червня матчем проти Японії. В перший тиждень у Китаї підопічні Рауля Лосано проведуть чотири матчі: також зіграють із місцевою збірною, Кубою та чинним чемпіоном Польщею.

Для відбору в плейоф Ліги націй Україні необхідно завершити основний раунд у топ-8 турнірної таблиці. У дебютному сезоні «синьо-жовті» стали дев'ятими та зупинилися на відстані однієї перемоги від виходу в фінальний раунд.

Нагадаємо, лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький продовжив контракт з італійською «Перуджею». Новий контракт розрахований щонайменше до 2028 року.

Українець виступає за італійську «Перуджу» з 2019 року. За цей час Олег став одним із лідерів команди та виграв уже 15 трофеїв у складі італійського клубу: дві перемоги у Лізі чемпіонів, шість тріумфів у Суперкубку Італії, три – на клубному чемпіонаті світу і ще по два – у чемпіонаті та Кубку Італії.

