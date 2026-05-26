«Наполі» знайшов двох кандидатів на роль нового тренера – журналіст

Віцечемпіон Серії A розпочав пошуки нового керманича команди

Італійський «Наполі» зосередився на двох претендентах на вакантне місце головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Джанлуку Ді Марціо.

У поле зору «партенопейців» потрапили два місцеві фахівці. Менеджмент «Наполі» вже контактував із екскерманичем «Мілана» Массіміліано Аллегрі та алленаторе «Болоньї» Вінченцо Італьяно. Невдовзі гранд проведе співбесіда з обома кандидатами.

Після фінального туру Серії A з посади головного тренера «Наполі» пішов Антоніо Конте. Італієць пропрацював на чолі команди два роки та зробив «партенопейців» чемпіонами в дебютному сезоні. Фахівець та президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс розірвали контракт достроково.

«Наполі» в сезоні 2025/26

У цій кампанії «партенопейці» змагалися на кількох фронтах. Із Ліги чемпіонів підопічні Конте вилетіли після основного раунду, а з Кубка Італії – на чвертьфінальній стадії.

Водночас у фіналі Суперкубка Італії «Наполі» переграв «Болонью» (2:0). Натомість в Серії A команда фінішувала другою. «Партенопейці» набрали 76 очок і не змогли захистити титул від посягань міланського «Інтера».

Чим відомий Массіміліано Аллегрі

Уродженець Ліворно, виступав на позиції півзахисника. Головним клубом ігрової кар'єри стала «Пескара». Також виступав за «Ліворно», «Пізу», «Кальярі», «Перуджу», «Наполі» та низку скромніших колективів.

Тренерську діяльність розпочав на чолі «Альянезе» в сезоні 2003/04. Пізніше працював зі СПАЛом, «Гроссето» (двічі), «Сассуоло», «Кальярі». Після першого періоду в «Мілані» двічі працював із туринським «Ювентусом» (2014-2019, 2021-2024 роки). Саме зі «Старою синьйорою» завоював найбільше трофеїв – п'ять Скудетто, п'ять Кубків і два Суперкубки Італії.

Перша каденція Аллегрі з «россонері» була успішнішою. Уперше він тренував «Мілан» у 2010-2014 роках. Алленаторе виграв Скудетто за підсумком сезону 2010/11 та Суперкубок Італії у наступному.

До слова, функціонер «Мілана» Златан Ібрагімовіч лобіює призначення Хаві Ернандеса. Напередодні «россонері» звільнили Аллегрі. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.