Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Наполі» знайшов двох кандидатів на роль нового тренера – журналіст

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Наполі» знайшов двох кандидатів на роль нового тренера – журналіст
Массіміліано Аллегрі швидко знайшов новий варіант роботи
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Віцечемпіон Серії A розпочав пошуки нового керманича команди

Італійський «Наполі» зосередився на двох претендентах на вакантне місце головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Джанлуку Ді Марціо.

У поле зору «партенопейців» потрапили два місцеві фахівці. Менеджмент «Наполі» вже контактував із екскерманичем «Мілана» Массіміліано Аллегрі та алленаторе «Болоньї» Вінченцо Італьяно. Невдовзі гранд проведе співбесіда з обома кандидатами.

Після фінального туру Серії A з посади головного тренера «Наполі» пішов Антоніо Конте. Італієць пропрацював на чолі команди два роки та зробив «партенопейців» чемпіонами в дебютному сезоні. Фахівець та президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс розірвали контракт достроково.

«Наполі» в сезоні 2025/26

У цій кампанії «партенопейці» змагалися на кількох фронтах. Із Ліги чемпіонів підопічні Конте вилетіли після основного раунду, а з Кубка Італії – на чвертьфінальній стадії.

Водночас у фіналі Суперкубка Італії «Наполі» переграв «Болонью» (2:0). Натомість в Серії A команда фінішувала другою. «Партенопейці» набрали 76 очок і не змогли захистити титул від посягань міланського «Інтера».

Чим відомий Массіміліано Аллегрі

Уродженець Ліворно, виступав на позиції півзахисника. Головним клубом ігрової кар'єри стала «Пескара». Також виступав за «Ліворно», «Пізу», «Кальярі», «Перуджу», «Наполі» та низку скромніших колективів.

Тренерську діяльність розпочав на чолі «Альянезе» в сезоні 2003/04. Пізніше працював зі СПАЛом, «Гроссето» (двічі), «Сассуоло», «Кальярі». Після першого періоду в «Мілані» двічі працював із туринським «Ювентусом» (2014-2019, 2021-2024 роки).  Саме зі «Старою синьйорою» завоював найбільше трофеїв – п'ять Скудетто, п'ять Кубків і два Суперкубки Італії.

Перша каденція Аллегрі з «россонері» була успішнішою. Уперше він тренував «Мілан» у 2010-2014 роках. Алленаторе виграв Скудетто за підсумком сезону 2010/11 та Суперкубок Італії у наступному.

До слова, функціонер «Мілана» Златан Ібрагімовіч лобіює призначення Хаві Ернандеса. Напередодні «россонері» звільнили Аллегрі. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Наполі Массіміліано Аллеґрі ФК «Болонья»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Браїм Діас у футболці національної команди
Півзахисник «Реала» отримав варіант повернення в чемпіонат Італії
14 травня, 14:30
Андрій Шевченко доручив національну команду Андреа Мальдері в день 55-річчя останнього
«Італієць з українською душею». Шевченко тепло привітав Мальдеру з поверненням до збірної України
18 травня, 12:27
Мауріціо Саррі залишається популярним на батьківщині
Досвідчений тренер покине фіналіста Кубка Італії – ЗМІ
21 травня, 00:10
Ян Біссек завершує третій сезон у складі «нерадзуррі»
«Баварія» накинула оком на чемпіона Італії – інсайдер
20 травня, 20:09
Лоренцо Коломбо (ліворуч) продовжить виступи в Генуї
«Мілан» відпустив нападника в середняк чемпіонату Італії
21 травня, 19:53
Антоніо Конте став безробітним
Віцечемпіон Італії офіційно залишився без головного тренера
Вчора, 16:30
Массіміліано Аллегрі не зміг повернути гранд у головний єврокубок
«Мілан» після провального сезону звільнив тренера та трьох функціонерів
Вчора, 19:40
Бруно Женезіо залишився без роботи
Гранд чемпіонату Франції звільнив тренера після виходу до Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:14
Хаві Ернандес отримав новий варіант відновлення кар'єри
Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ
Сьогодні, 17:49

Новини

Збірна України з волейболу визначилася із заявкою на Лігу націй 2026
Збірна України з волейболу визначилася із заявкою на Лігу націй 2026
«Наполі» знайшов двох кандидатів на роль нового тренера – журналіст
«Наполі» знайшов двох кандидатів на роль нового тренера – журналіст
Форвард «Динамо» лишився поза заявкою своєї збірної на Чемпіонат світу 2026
Форвард «Динамо» лишився поза заявкою своєї збірної на Чемпіонат світу 2026
Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу

Новини

Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Сьогодні, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Сьогодні, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Сьогодні, 19:18
Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
Сьогодні, 18:54
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 18:06
Євросоюз назвав умову для призначення спецпредставника по Україні
Сьогодні, 17:37

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua