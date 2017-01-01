«Інтер» хоче взимку орендувати екс-гравця «Шахтаря»

У поточному сезоні Генріх Мхітарян зіграв 18 матчів

«Інтер» готовий запропонувати «Манчестер Юнайтед» варіант з орендою атакуючого півзахисника Генріха Мхітаряна. У свою чергу, англійці хотіли б отримати за 28-річного футболіста 35 мільйонів фунтів, повідомляє Sky Sports з посиланням на La Gazzetta dello Sport. Про інтерес нерадзуррі до вірменина ЗМІ вже писали раніше,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генріх Мхітарян

У поточному сезоні Генріх Мхітарян зіграв 18 матчів

«Інтер» готовий запропонувати «Манчестер Юнайтед» варіант з орендою атакуючого півзахисника Генріха Мхітаряна.

У свою чергу, англійці хотіли б отримати за 28-річного футболіста 35 мільйонів фунтів, повідомляє Sky Sports з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Про інтерес нерадзуррі до вірменина ЗМІ вже писали раніше, причому стверджувалося, що сам він дав згоду на перехід в італійську команду.

При цьому британський The Independent стверджував, що найбільш сильний інтерес до хавбека проявляє його колишній клуб «Боруссія», хоча дортмундці не впевнені, що зможуть потягнути трансфер.

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жузепе Моуріньо вже дав зрозуміти, що не буде чинити перешкод будь-якому охочому покинути команду, але якщо за нього запропонують адекватну ціну.

У поточному сезоні Генріх Мхітарян зіграв 18 матчів, забив 2 голи і зробив 5 асистів, проте за останній місяць лише раз потрапив в заявку на матч Кубка Ліги з «Брістолем» (1:2), вийшовши на заміну на 69-й хвилині.

Нагадаємо, що Мхітарян у 8-й раз визнаний кращим футболістом Вірменії.