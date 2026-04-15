«Інтер Маямі» Мессі залишився без головного тренера

Багаторічний соратник аргентинця подав у відставку

Хав'єр Маскерано пішов із посади керманича американського «Інтера Маямі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Аргентинський фахівець вирішив покинути лави «чапель» за власною ініціативою. Мотивом він назвав особисті причини. На чолі флоридців молодий тренер пропрацював трохи більше року.

Тимчасовим менеджером «Інтера Маямі» буде Гільєрмо Ойос. Донедавна аргентинець був спортивним директором «чапель». За два десятиліття тренерської кар'єри він попрацював у Болівії, Аргентині, Мексиці, Чилі, США, Греції, Колумбії, Кіпрі. Із болівійським «Боліваром» і чилійським «Універсідадом» фахівець взяв чемпіонські титули.

Чим відомий Хав'єр Маскерано

Уродженець Сан-Лоренсо, вихованець столичного «Рівер Плейта». На дорослому рівні дебютував у рідному клубі в сезоні 2003/04. До Європи переїхав після нетривалого періоду в бразильському «Корінтіансі».

Спершу виступав за лондонський «Вест Гем». Пізніше провів 4,5 сезони в англійському «Ліверпулі». Згодом віддав 7,5 років іспанській «Барселоні», з якою виграв усі можливі трофеї. Маскерано – чемпіон Аргентини, Бразилії та Іспанії (п'ять разів). Також він здобув п'ять Кубків і три Суперкубки Іспанії, по два трофеї Ліги чемпіонів і Суперкубки УЄФА, двічі виграв Клубний чемпіонат світу.

На схилі кар'єри футболіста пограв за китайський «Хебей Чайна Форчун» і аргентинський «Естудіантес». Тренерську роботу розпочав із молодіжної збірної Аргентини. «Інтер Маямі» очолив перед сезоном-2025. У дебютний рік зробив «чапель» чемпіоном МЛС.

«Інтер Маямі» в сезоні-2026

Новий рік флоридці розпочали невпевнено. У стартовому поєдинку регулярної першості МЛС «чаплі» розгромно поступилися «Лос-Анджелесу» (0:3), а згодом вилетіли з Кубка чемпіонів КОНКАКАФ від американського «Нешвілла» (0:0, 1:1).

На цей момент у регулярці МЛС «Інтер Маямі» зіграв сім матчів. До свого активу вже колишні підопічні Маскерано записали три перемоги. Ще три поєдинки завершилися нічиїми. Флоридці посідають третє місце в Східній конференції (12 очок).

До слова, канадський «Монреаль» звільнив головного тренера команди Марка Донаделя. Команда українця Геннадія Синчука провалила початок кампанії-2026. Наразі «Монреаль» йде останнім у Східній конференції МЛС.

