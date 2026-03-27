Мессі увійшов в історію світового спорту після рішення «Інтер Маямі»

Клуб вирішив відзначити роль Ліонеля Мессі у своїй грі

Керівництво футбольного клубу «Інтер Маямі» офіційно оголосило про історичне рішення: східна трибуна нового стадіону команди буде названа на честь чинного капітана та легендарного нападника Ліонеля Мессі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу команди.

Відзнака таланту аргентинця

Іменна зона Мессі охоплюватиме значну частину трибун: сектори 117-121 на нижньому ярусі та 217-223 на верхньому. Урочисте відкриття нової арени заплановане на 4 квітня 2026 року під час матчу регулярного чемпіонату МЛС проти клубу «Остін», за який виступає український захисник Олександр Сваток. Це рішення виглядає цілком логічним з огляду на неймовірний вплив аргентинця на успіхи команди. З моменту свого переходу влітку 2023 року Мессі провів за «Інтер Маямі» 94 матчі, забивши 82 голи та віддавши 53 результативні передачі, що зробило його найкращим бомбардиром та асистентом в історії клубу.

Подібний випадок є унікальним у світовому спорті, адже 38-річний аргентинець стане першим атлетом в історії, який гратиме домашні матчі на арені з іменною трибуною, присвяченою йому ще під час активних виступів. Представники клубу наголосили, що ця ініціатива не є даниною ностальгії, а є визнанням унікального моменту сьогодення, свідками якого є вболівальники щоразу, коли Лео виходить на поле.

Успіхи «Інтера Маямі» після переходу до команди Мессі

Під проводом аргентинського футболіста «Інтер Маямі» пережив свою «золоту еру», здобувши перші чотири трофеї у своїй історії: Кубок ліг 2023, Кубок переможців регулярного чемпіонату МЛС 2024, а також перемоги у Східній конференції та Кубку МЛС у 2025 році. Назва трибуни на честь чинного гравця підкреслює статус Мессі як живої легенди, яка продовжує творити історію американського футболу просто зараз.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі перевершив гольове досягнення Пеле. Легендарний бразилець за всю кар'єру оформив 70 голів прямими ударами зі штрафних. Натомість в активі Мессі тепер 71 такий м'яч.