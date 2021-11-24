«Інтер» – «Шахтар»: онлайн матчу Ліги чемпіонів

У «гірників» залишається шанс зачепитися за єврокубкову весну

Для «Шахтаря» настав момент істини. Від сьогоднішнього матчу в Мілані з «Інтером» залежать, чи продовжать «гірники» боротьбу в єврокубках. Для цього потрібно здобути перемогу. За будь-якого іншого результату останній, шостий тур перетвориться для команди Роберто Де Дзербі на звичайну формальність.

Примітно, що італійський тренер «Шахтаря» перед матчем не став шукати потойбічні причини невдачі команди. На запитання, чому його футболісти здобули лише одне очко в чотирьох матчах, відповів просто – «бо на більше не награли».

Втім, Роберто Де Дзербі налаштований оптимістично. Навіть попри те, що до Італії не полетіли два бразильці – Алан Патрік та Ісмаїлі. «Шахтарю» потрібна перемога, і він, всупереч прогнозам, спробує її здобути.

50 хвилин до матчу. Стали відомі стартові склади команд:

«Інтер»: Хандановіч – Шкріньяр, Ранокк'я, Бастоні – Дарміан, Барелла, Брозовіч, Чалханоглу, Перішич – Джеко, Мартінес

«Шахтар»: Трубін – Матвієнко, Марлон, Вітао, Додо – Майкон, Степаненко, Тете – Соломон, Педріньо, Фернандо

«Шахтар» 15 разів грав у Італії, і здобув лише дві перемоги за десяти поразок. Якщо ж брати до уваги очне протистояння саме з «Інтером», то «гірники» мають дві нічиї та одну поразку на полі суперника.

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