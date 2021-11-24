Тренер збірної Італії відмовився очолити «Манчестер Юнайтед»

Манчіні ще не вирішив завдання вийти з національною командою на чемпіонат світу

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні відмовився очолити «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє в соцмережах голова футбольного відділу Bild Крістіан Фальк.

За його інформацією, представники «МЮ» зв'язувалися з Манчіні, але 56-річний фахівець відповів, що його пріоритет зараз – вивести збірну Італії на чемпіонат світу-2022. Навесні італійці зіграють у стикових матчах. На цьому етапі гратиме й збірна України і не виключено, що ці команди зустрінуться між собою. Жеребкування відбудеться 26 листопада.

Крім кандидатури Манчіні, на посаду головного тренера «МЮ» претендують Унаї Емері («Вільярреал»), Маурісіо Почеттіно («ПСЖ»), Хулен Лопетегі («Севілья») та Брендан Роджерс («Лестер»).

Раніше відмовився очолити англійський клуб колишній головний тренер «Реала» Зінедін Зідан.

Минулого тижня «МЮ» звільнив Уле-Гуннара Сульшера. В Лізі чемпіонів манкуніанці зіграли вже без нього, а Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення.