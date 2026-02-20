Головна Спорт Новини
«Інтер» залишився без лідера команди після невдачі в Лізі чемпіонів

«Інтер» залишився без лідера команди після невдачі в Лізі чемпіонів
Лаутаро Мартінес пропустить важливі поєдинки
фото: Reuters

За путівку в 1/8 фіналу «нерадзуррі» доведеться боротися без капітана команди

Нападник Лаутаро Мартінес потрапив у лазарет міланського «Інтера». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Аргентинець зазнав ушкодження в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти норвезького «Буде/Глімта» (1:3). Форвард був замінений на 61-й хвилині. Обстеження виявило в нього розтягнення литкового м'яза лівої ноги.

Наступного тижня Мартінес пройде новий огляд. Найімовірніше, він пропустить близько місяця. Отже, нападник не допоможе «нерадзуррі» в матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів (24 лютого), півфіналі Кубка Італії (3 березня) та дербі Мілана (8 березня).

У нинішньому Мартінес зіграв 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 18 голів. Наразі аргентинець – найкращий бомбардир чемпіонату Італії (14 м'ячів). Більше десятка голів у лавах «Інтера» має тільки нападник Маркус Тюрам (12).

Тим часом колишній півзахисник міланців Філіппе Коутінью неочікувано призупинив кар'єру через психологічні проблеми. Рішенню хавбека передував конфлікт із вболівальниками «Васко да Гама». Вони освистали ветерана після одного з поєдинків.

До слова, хавбек «Інтера» Генріх Мхітарян відмовився від виступів за збірну Вірменії. Ветеран зосереджений на виступах на клубному рівні. Кольори «нерадзуррі» він захищає з 2022 року.

Ліга чемпіонів Серія А ФК Інтер (Мілан) Лаутаро Мартінес

