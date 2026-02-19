Конкурент Луніна став співвласником клубу із сусіднього чемпіонату

Воротар мадридського «Реала» поповнив зіркову компанію акціонерів

Бельгійський голкіпер Тібо Куртуа придбав частку французького «Ле-Мана». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Дворазовий переможець Ліги чемпіонів придбав міноритарну частку «криваво-золотих» через компанію NxtPlay Capital. Куртуа приєднався до гонщиків Феліпе Масси та Кевіна Магнуссена, а також тенісиста Новака Джоковіча в переліку акціонерів. Мажоритарним власником «Ле-Мана» нещодавно стала бразильська компанія Outfield.

«Сьогодні разом із NxtPlay ми приєднуємося до «Ле-Мана» – команди, що впродовж останніх сезонів із допомогою талановиттих спортсменів і компетентних інвесторів зробила чудову роботу. Ми переконані, що разом зможемо привести клуб до нових вершин у найближчі місяці. Велика вдячність всім, і я з нетерпінням очікую на зустріч із вами там. Вперед, «Ле-Ман», – заявив Куртуа.

Наразі французький колектив змагається у Лізі 2. «Ле-Ман» іде п'ятим у турнірній таблиці дивізіону та претендує на підвищення у класі. Найвищим досягнення клубу залишається півфінал Кубка Франції сезону 1997/98.

Тим часом УЄФА розпочала розслідування за мотивами скандалу в плей-офф Ліги чемпіонів. Нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор звинуватив у расизмі вінгера лісабонської «Бенфіки» Джанлуку Престіанні. Матч навіть переривали на 10 хвилин за спеціальним протоколом.

Нещодавно «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.