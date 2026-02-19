Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Конкурент Луніна став співвласником клубу із сусіднього чемпіонату

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Конкурент Луніна став співвласником клубу із сусіднього чемпіонату
Тібо Куртуа вирішив бути функціонером
фото: Reuters

Воротар мадридського «Реала» поповнив зіркову компанію акціонерів

Бельгійський голкіпер Тібо Куртуа придбав частку французького «Ле-Мана». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Дворазовий переможець Ліги чемпіонів придбав міноритарну частку «криваво-золотих» через компанію NxtPlay Capital. Куртуа приєднався до гонщиків Феліпе Масси та Кевіна Магнуссена, а також тенісиста Новака Джоковіча в переліку акціонерів. Мажоритарним власником «Ле-Мана» нещодавно стала бразильська компанія Outfield.

«Сьогодні разом із NxtPlay ми приєднуємося до «Ле-Мана» – команди, що впродовж останніх сезонів із допомогою талановиттих спортсменів і компетентних інвесторів зробила чудову роботу. Ми переконані, що разом зможемо привести клуб до нових вершин у найближчі місяці. Велика вдячність всім, і я з нетерпінням очікую на зустріч із вами там. Вперед, «Ле-Ман», – заявив Куртуа.

Наразі французький колектив змагається у Лізі 2. «Ле-Ман» іде п'ятим у турнірній таблиці дивізіону та претендує на підвищення у класі. Найвищим досягнення клубу залишається півфінал Кубка Франції сезону 1997/98.

Тим часом УЄФА розпочала розслідування за мотивами скандалу в плей-офф Ліги чемпіонів. Нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор звинуватив у расизмі вінгера лісабонської «Бенфіки» Джанлуку Престіанні. Матч навіть переривали на 10 хвилин за спеціальним протоколом.

Нещодавно «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Тібо Куртуа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дезіре Дуе отримав «галактичний» варіант продовження кар'єри
«Реал» підготував шалену суму на вундеркінда з команди Забарного
Сьогодні, 12:51
Вінісіуса на расовому ґрунті міг образити аргентинський півзахисник «Бенфіки» Джанлука Престіанні
Расистський скандал. УЄФА розпочала розслідування після матчу «Бенфіка» – «Реал»
Вчора, 16:41
Анатолій Трубін увійшов в історію Ліги чемпіонів
Трубін заявив, що досі не оговтався від переможного гола «Реалу» в Лізі чемпіонів
16 лютого, 16:52
УЄФА переміг «Реал» у битві за футбольне майбутнє
«Реал» підтвердив примирення з УЄФА
11 лютого, 17:29
Джуд Беллінгем не допоможе «Реалу» щонайменше в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Реал» втратив провідного футболіста на тривалий період
11 лютого, 13:58
Юрген Клопп готовий відновити тренерську кар'єру
«Реал» отримав список вимог зіркового тренера
10 лютого, 14:00

Новини

Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Конкурент Луніна став співвласником клубу із сусіднього чемпіонату
Конкурент Луніна став співвласником клубу із сусіднього чемпіонату
«Шкендія» – «Самсунспор». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
«Шкендія» – «Самсунспор». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
Легендарний чемпіон світу приголомшив формою у 60 років
Легендарний чемпіон світу приголомшив формою у 60 років
Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua