Моурінью розібрав расистський скандал у Лізі чемпіонів

Іменитий тренер вислухав аргументи обох сторін у гучному конфлікті в плей-офф турніру

Головний тренер лісабонської «Бенфіки» Жозе Моурінью прокоментував звинувачення свого підопічного в расизмі з боку нападника мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Матч у столиці Португалії напередодні обернувся скандалом. Після одного з ігрових епізодів сталася перепалка зірки «Реала» з вінгером «Бенфіки» Джанлукою Престіанні. Бразилець звинуватив суперника в расизмі, а поєдинок перервали на 10 хвилин.

«Я поспілкувався з обома: Вінісіус сказав мені одне, а Престіанні – інше. Я не хочу бути лівим і стверджувати, що на 100 % вірю Престіанні, але й не хочу бути правим, заявляючи, що слова Вінісіуса – правда», – розповів Моурінью.

Бразильський нападник «Реала» регулярно потрапляє у скандали. Він постійно конфліктує з гравцями інших команд і провокує вболівальників суперників. Час від часу ці підбурення справді завершуються расистськими вигуками з трибун на адресу Вінісіуса.

Королівський клуб нещодавно отримав неприємні новини з лазарету. Травма півзахисника Джуда Беллінгема виявилася серйознішою, ніж очікувалося раніше. Відновлення англійця може зайняти до двох місяців.

Раніше «Реал» отримав список вимог німецького фахівця Юргена Клоппа. Колишній керманич англійського «Ліверпуля» нібито став пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера «вершкових». Німець прагне перерозподілити ігровий час між зірками мадридців.