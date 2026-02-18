Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Моурінью розібрав расистський скандал у Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Моурінью розібрав расистський скандал у Лізі чемпіонів
Жозе Моурінью вирішив залишитися поміж двох позицій
фото: Reuters

Іменитий тренер вислухав аргументи обох сторін у гучному конфлікті в плей-офф турніру

Головний тренер лісабонської «Бенфіки» Жозе Моурінью прокоментував звинувачення свого підопічного в расизмі з боку нападника мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Матч у столиці Португалії напередодні обернувся скандалом. Після одного з ігрових епізодів сталася перепалка зірки «Реала» з вінгером «Бенфіки» Джанлукою Престіанні. Бразилець звинуватив суперника в расизмі, а поєдинок перервали на 10 хвилин.

«Я поспілкувався з обома: Вінісіус сказав мені одне, а Престіанні – інше. Я не хочу бути лівим і стверджувати, що на 100 % вірю Престіанні, але й не хочу бути правим, заявляючи, що слова Вінісіуса – правда», – розповів Моурінью.

Бразильський нападник «Реала» регулярно потрапляє у скандали. Він постійно конфліктує з гравцями інших команд і провокує вболівальників суперників. Час від часу ці підбурення справді завершуються расистськими вигуками з трибун на адресу Вінісіуса.

Королівський клуб нещодавно отримав неприємні новини з лазарету. Травма півзахисника Джуда Беллінгема виявилася серйознішою, ніж очікувалося раніше. Відновлення англійця може зайняти до двох місяців.

Раніше «Реал» отримав список вимог німецького фахівця Юргена Клоппа. Колишній керманич англійського «Ліверпуля» нібито став пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера «вершкових». Німець прагне перерозподілити ігровий час між зірками мадридців.

Читайте також:

Теги: Ліга чемпіонів расизм ФК Реал (Мадрид) Жуніор Вінісіус Жозе Моурінью ФК Бенфіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

М'яч використовуватимуть вже в плейоф Ліги чемпіонів
УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів
9 лютого, 17:50
Жоан Лапорта пішов, щоб повернутися
Лапорта пішов із посади президента «Барселони»
9 лютого, 18:12
Юрген Клопп готовий відновити тренерську кар'єру
«Реал» отримав список вимог зіркового тренера
10 лютого, 14:00
Джуд Беллінгем не допоможе «Реалу» щонайменше в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Реал» втратив провідного футболіста на тривалий період
11 лютого, 13:58
УЄФА переміг «Реал» у битві за футбольне майбутнє
«Реал» підтвердив примирення з УЄФА
11 лютого, 17:29
Рональд Араухо викараскався з депресивного стану
Віцекапітан «Барселони» поділився досвідом подолання депресії
11 лютого, 18:34

Новини

Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на матчі проти України
Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на матчі проти України
Моурінью розібрав расистський скандал у Лізі чемпіонів
Моурінью розібрав расистський скандал у Лізі чемпіонів
Ковляр набрав дев'ять очок в матчі Кубка Чорногорії з баскетболу
Ковляр набрав дев'ять очок в матчі Кубка Чорногорії з баскетболу
Ліга чемпіонів 18 лютого 2026: прогнози і анонси матчів 1/16 фіналу
Ліга чемпіонів 18 лютого 2026: прогнози і анонси матчів 1/16 фіналу
Визначились усі чвертьфіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026
Визначились усі чвертьфіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026
Затримано футболіста Колесника, який побив працівника ТЦК
Затримано футболіста Колесника, який побив працівника ТЦК

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua