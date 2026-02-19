Легендарний чемпіон світу приголомшив формою у 60 років

Ромаріо зберіг пристрасть до футболу навіть в поважному віці

Найкращий гравець Мундіалю 1994 року запалив на бразильському пляжі

Ексфорвард іспанської «Барселони» та низки інших команд Ромаріо продемонстрував чудову форму під час матчу з футволею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Бразилець у поважному віці продовжив грати в суміш пляжних футболу та волейболу на батьківщині. На вірусному відео він разом із чемпіоном у футволеї Андерсоном Агуією здолав суперників у форматі «два на два». У коментарях фанати віддали належне мускулатурі та координації Ромаріо.

Зірка 90-х завершив професіональні виступи понад 15 років тому. З того часу колишній нападник встиг побудувати політичну кар'єру, дійшовши до посади другого віцепрезидента Федерального сенату Бразилії (2021-2023 рр.). Водночас Ромаріо не забув про футбол.

Чим відомий Ромаріо

Футболіст на прізвисько «Коротун» народився і виріс у Ріо-де-Жанейро. Рідний клуб форварда – «Васко да Гама», де він розпочав дорослу кар'єру, тричі туди повертався і двічі недовго тренував.

У 1988 році Ромаріо перебрався до Європи. Там він захищав кольори нідерландського ПСВ, «Барселони», іспанської «Валенсії». Був чемпіоном Бразилії, Нідерландів та Іспанії, завоював багато інших трофеїв.

Головний успіх пов'язаний зі збірною Бразилії. У 1994 році латиноамериканці здобули Кубок світу, а Ромаріо виграв «Золотий м'яч» найкращому гравцю чемпіонату. У тому ж році став найкращим футболістом світу за версією ФІФА.

Упродовж кар'єри особисто вів статистику та переконаний, що оформив 1000 голів. Один із синів – Ромарінью – у 2025 році захищав кольори команди української Першої ліги ЮКСА з Київської області.

Що відомо про футволей

Виник у середині 60-х на знаменитому пляжі Копакабана. Октавіо де Мораес вигадав спосіб обійти заборону грати у футбол, використавши волейбольний майданчик для перекидання м'яча ногами.

Спершу команди грали у форматі «п'ять на п'ять». Поступово кількість гравців зменшували, тож звичним форматом став «два на два». Це додало футволею видовищності, оскільки велика кількість гравців унеможливлювала падіння м'яча на землю.

Тим часом колишній півзахисник збірної Бразилії Філіппе Коутінью неочікувано призупинив кар'єру через психологічні проблеми. Рішенню хавбека передував конфлікт із вболівальниками «Васко да Гама». Вони освистали ветерана після одного з поєдинків.